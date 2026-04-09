Эксперт оценил, смогут ли россияне захватить всю Донецкую область до конца года

Российские оккупационные войска не смогут выполнить свой план по захвату всей территории Донецкой области до конца 2026 года. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что речь идет о 5300 кв. км территории. К тому же, Славянско-Краматорский плацдарм является наиболее укрепленным участком на фронте, пояснил Коваленко.

"Если мы сравниваем с Харьковской, Днепропетровской или Запорожской областями, или севером Украины – Черниговской, Киевской областями – то Славянско-Краматорский плацдарм наиболее насыщен линиями обороны, рубежами сопротивления российским оккупантам", – продолжил обозреватель.

Если врагу удастся выйти на окраины Славянска или Краматорска, он столкнется с еще большей проблемой, поскольку эти города являются настоящими крепостями, говорит эксперт.

"Покровско-Мирноградская агломерация или Константиновка, Авдеевка, Бахмут – ничто по сравнению с тем потенциалом, которым обладают и Славянск, и Краматорск в вопросах ведения боевых действий. Возможно, это звучит немного цинично, но каждое село, каждый город, каждый населенный пункт сейчас играет очень важную роль в том, чтобы не просто затормозить или остановить врага, а основная цель – его истощение", – пояснил Коваленко свою точку зрения.

По его словам, российские оккупанты могут быть настолько истощены на Славянско-Краматорском направлении, что не смогут двигаться дальше или даже удерживать оборону позиций.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 22:00 9 марта было зафиксировано 134 боевых столкновения с противником. На Покровском направлении враг атаковал чаще всего – 28 раз. Еще 22 попытки атаковать позиции украинских защитников были зафиксированы на Константиновском направлении.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что до конца апреля россияне хотят оккупировать Константиновку и Дружковку Донецкой области. По его словам, достаточных сил для реализации таких планов у врага нет.

