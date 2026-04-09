Эксперт оценил, смогут ли россияне захватить всю Донецкую область до конца года

Коваленко отметил, что речь идет о территории площадью 5300 кв. км.

Российские оккупационные войска не смогут выполнить свой план по захвату всей территории Донецкой области до конца 2026 года. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что речь идет о 5300 кв. км территории. К тому же, Славянско-Краматорский плацдарм является наиболее укрепленным участком на фронте, пояснил Коваленко.

"Если мы сравниваем с Харьковской, Днепропетровской или Запорожской областями, или севером Украины – Черниговской, Киевской областями – то Славянско-Краматорский плацдарм наиболее насыщен линиями обороны, рубежами сопротивления российским оккупантам", – продолжил обозреватель.

Если врагу удастся выйти на окраины Славянска или Краматорска, он столкнется с еще большей проблемой, поскольку эти города являются настоящими крепостями, говорит эксперт.

"Покровско-Мирноградская агломерация или Константиновка, Авдеевка, Бахмут – ничто по сравнению с тем потенциалом, которым обладают и Славянск, и Краматорск в вопросах ведения боевых действий. Возможно, это звучит немного цинично, но каждое село, каждый город, каждый населенный пункт сейчас играет очень важную роль в том, чтобы не просто затормозить или остановить врага, а основная цель – его истощение", – пояснил Коваленко свою точку зрения.

По его словам, российские оккупанты могут быть настолько истощены на Славянско-Краматорском направлении, что не смогут двигаться дальше или даже удерживать оборону позиций.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 22:00 9 марта было зафиксировано 134 боевых столкновения с противником. На Покровском направлении враг атаковал чаще всего – 28 раз. Еще 22 попытки атаковать позиции украинских защитников были зафиксированы на Константиновском направлении.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что до конца апреля россияне хотят оккупировать Константиновку и Дружковку Донецкой области. По его словам, достаточных сил для реализации таких планов у врага нет.

