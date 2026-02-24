Противник будет пытаться до конца этого года развить наступление для захвата Запорожья, Херсона, Николаева, а в дальнейшем - и Одессы.

Россия хочет в начале апреля выйти на административные границы Донецкой области. Об этом в интервью телеканалу "Мы-Украина" рассказал заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса.

"Планы противника очевидны, он ставит себе цель до конца марта - начала апреля выйти на административные границы Донецкой области, а также максимально продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях", - отметил он.

Также рассказал, что Россия не оставляет намерений создания буферной зоны вдоль границы в Сумской и Харьковской областях.

Видео дня

"При возможном успехе, до конца года противник будет пытаться развить наступление для захвата или создания условий для захвата Запорожья, Херсона, Николаева и в дальнейшем Одессы", - сообщил Палиса.

При этом генерал подчеркнул, что на данный момент не видит возможности реализации этих планов у противника в ближайшие полгода.

Важность Донбасса для Путина

Как сообщал УНИАН, военный обозреватель Иван Тимочко отмечал, что для кремлевского диктатора Владимира Путина Донецкая область превратилась в политический вопрос, поскольку определялась как одна из баз российской агрессии против Украины. По его словам, в течение зимних месяцев ситуация на фронте сложная и крайне интенсивная, особенно на Донецком и Запорожском направлениях. В то же время он обратил внимание на разницу в приоритетах противника: если Запорожское направление россияне фактически признают стратегически важным для Сил обороны Украины, то Донецкое для них имеет прежде всего политическое значение.

Тимочко объяснил, что именно Донецкая область является для РФ не только зоной наибольшей концентрации боев, но и ключевым элементом информационной кампании. Наиболее агрессивные боевые действия там связаны с тем, что Донецкую область в Кремле с самого начала рассматривали как одну из основ российской агрессии против Украины. Требования Москвы относительно уступок этой территорией, по его словам, имеют политическую подоплеку, ведь неспособность реализовать собственные заявления серьезно бьет по имиджу Путина внутри РФ.

