Киевляне массово получают несправедливые платежки за отопление: эксперт объяснил, что делать

Часть жителей столицы утверждают, что уже оплачивали эти услуги ранее, однако теперь получили повторные счета.

Жители Киева в июне начали массово получать информацию о задолженности по оплате отопления за январь. Согласно комментариям пользователей в социальных сетях, большинство украинцев получили счета на сумму около тысячи гривен, однако в некоторых случаях начисления могут достигать нескольких тысяч гривен – даже если в январе их батареи были преимущественно холодными. Более того, украинцы обращают внимание, что уже оплатили стоимость услуг за январь в марте – а теперь получили повторные начисления.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал УНИАН, почему возникла такая ситуация и могут ли граждане обжаловать полученные счета. По его словам, ситуация требует детального рассмотрения.

"Если мы посмотрим на заявления "Киевтеплоэнерго" и КГГА в январе и феврале, то они сказали, что будет перерасчет в марте, когда будет последний платеж за тепло. И перерасчет в мартовских счетах был. Было доначисление", – отметил эксперт.

Видео дня

В самом "Киевтеплоэнерго" новые начисления объяснили последствиями российских обстрелов энергетической инфраструктуры, а также тем, что постановление Кабинета Министров, которое позволило им провести соответствующий перерасчет, вступило в силу только в мае. Однако Попенко с этим не согласен.

"Если мы посмотрим на период январь-февраль, постановление о перерасчете было и оно уже было имплементировано", – говорит он.

Также, по словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг, остается открытым вопрос об объеме начислений.

"Почему большинство киевлян получили одинаковые платежи – около тысячи гривен? Ведь бывают однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные (квартиры, – УНИАН). Там должны быть совсем другие начисления", – отмечает эксперт.

По его словам, нужно разобраться с системой, которая позволяет теплоснабжающим компаниям начислять дополнительные платежи. Попенко напомнил, что в 2023 году жители Харькова и Киева столкнулись с очень похожей ситуацией.

Что делать получателям счетов – совет эксперта

Попенко рекомендует киевлянам, получившим несправедливые счета, тщательно разбираться в ситуации и не спешить с оплатой.

"Нужно направить запрос в "Киевтеплоэнерго" относительно законности этих начислений. Пока не платить, а получить подтверждение этих платежей – на какую площадь, за сколько дней, какие показатели счетчиков тепла. Неправильно начислять просто так. Это должны быть указанные данные счетчика за конкретный период", – говорит Олег Попенко.

Некоторые потребители столкнулись с двойными начислениями, но это, по словам специалиста, является обычной практикой в Украине.

"Двойные счета – это устоявшаяся практика по всей территории Украины. Есть сотни нарушений со стороны теплоснабжающих компаний. Двойные счета за газ у нас существуют, это огромная проблема. В ее основе лежит постановление № 315, которое позволяет водоканалам и теплокоммунэнерго делать что угодно, не согласовывая это с потребителями", – добавил Попенко.

Что говорят в "Киевтеплоэнерго"

Между тем в самом "Киевтеплоэнерго" утверждают, что предприятие уменьшило размер оплаты услуги теплоснабжения, предоставленной в январе 2026 года, для 99% потребителей.

"Речь идет о более чем 1 миллионе квартир. Автоматический перерасчет был выполнен в соответствии с алгоритмом, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 683, вступившим в силу в мае 2026 года. Он учитывает периоды отсутствия услуги и несоответствие теплоносителя качественным параметрам. Общая скидка для потребителей составила более 720 млн грн или в среднем почти 40%", – написала компания на странице в Facebook.

Там подчеркивают, что продолжительность отсутствия теплоснабжения была индивидуальной для каждого дома.

"В условиях стабильной штатной работы теплоисточников и отсутствия аварийных ситуаций, вызванных обстрелами, общая сумма начислений в столице составила бы более 1,85 млрд грн, учитывая низкую среднесуточную температуру воздуха. Фактическая сумма начислений за отопление в январе составила 1,13 млрд грн. Киевляне получили общую скидку в размере 720 млн грн, то есть стоимость услуги снизилась на 40%", – добавили там.

Однако украинцы с этим не согласны.

Комментарии потребителей

После появления новых квитанций пользователи соцсетей начали активно обсуждать ситуацию.

Часть киевлян утверждает, что уже оплачивала услуги за январь ранее, однако теперь получила повторные счета. Это вызвало волну возмущения.

"Счет за январь, который пришел в феврале, был аналогичен по сумме счету за декабрь. Счет за январь был оплачен. Кроме того, в платежках тогда было указано, что сумма за январь будет пересчитана за те дни, когда услуга не предоставлялась, и скорректирована в сторону уменьшения. По элементарной логике должна была бы появиться переплата со стороны потребителя, которая была бы учтена в первом счете после начала отопительного сезона. Теперь приходит счет, в котором за январь снова стоит сумма 1300 грн. Прошу объяснить, по какой логике проводился расчет?" – написал пользователь Федор Лысенко.

Другие украинцы удивляются, почему должны оплачивать услуги за период, когда они практически не предоставлялись.

"В январе отопление было от силы 3-4 дня, в апреле пришел счет за январь на 900 грн, оплатила, теперь снова еще 1000 грн???" – возмущается Юлия Степанец.

"Мне только что за январь начислили больше, чем я платила зимой. И за что? За то, что у меня полмесяца не было отопления? Вы издеваетесь?" – отмечает Мария Бобир.

Также граждане утверждают, что не собираются оплачивать надуманные долги.

"Я платить ваши счета, выставленные дважды за январь, не собираюсь. Вот и будет висеть этот долг. И ничего не сделаете. За такую сумму никто в суд подавать не будет", – пишет Наталья Шубан.

Коммунальные услуги – другие новости

В конце прошлого месяца премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство уточнило порядок перерасчета коммунальных платежей за теплоснабжение и горячую воду.

По ее словам, в случае существенного ухудшения качества услуг в результате российских атак потребители смогут оплачивать лишь 20% их стоимости.

Вас также могут заинтересовать новости: