Свириденко отреагировала на возмутительные начисления за отопление: что пообещали в правительстве

Недавно киевляне начали массово получать уведомления о задолженности по оплате отопления за январь.

Премьер-министр Юлия Свириденко отреагировала на жалобы относительно дополнительных начислений за отопление, которые недавно получили жители Киева. Если услуга не предоставлялась, в счетах не может быть никаких сумм к оплате, заявила она во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

"Там, где услуги не предоставлялись, совершенно очевидно, не могут выставляться счета. Там счета должны прийти с нулями", – сказала премьер-министр.

По ее словам, все случаи должны быть проверены по конкретным адресам. Глава правительства сообщила, что соответствующее поручение получит вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

Видео дня

"Не должно быть счетов за расчет, если услуга не предоставлялась. У нас приняты соответствующие правительственные решения", – добавила Свириденко.

Задолженность за отопление – что известно

Жители Киева в июне начали массово получать уведомления о задолженности по оплате отопления за январь. Большинство киевлян получили счета на сумму около тысячи гривен, а в некоторых случаях начисления могли достигать нескольких тысяч гривен, несмотря на то, что у некоторых жителей в январе батареи были преимущественно холодными.

При этом в "Киевтеплоэнерго" утверждали, что предприятие уменьшило размер оплаты услуги теплоснабжения, предоставленной в январе 2026 года, для 99% потребителей. Там также пояснили, что новые начисления – следствие российских обстрелов энергетической инфраструктуры и вступления в силу постановления Кабинета Министров, которое позволило провести соответствующий перерасчет.

В свою очередь, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рекомендовал киевлянам, получившим несправедливые платежки, тщательно разбираться в ситуации и не спешить с оплатой.

Следует отметить, что в начале 2026 года стало известно, что правительство приняло решение, гарантирующее автоматический перерасчет платы за коммунальные услуги, если они не предоставлялись или предоставлялись ненадлежащего качества из-за последствий вражеских обстрелов и по другим причинам. Это касалось тепло- и водоснабжения, а также вывоза бытовых отходов.

Вас также могут заинтересовать новости: