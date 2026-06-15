Останется ли Киев без воды: эксперт рассказал о самом худшем сценарии

В жаркий период риски для столицы могут исходить не только из энергетического сектора.

Повреждение системы водоснабжения может стать одной из основных летних угроз для жителей Киева. Об этом в эфире "КИЕВ24" сообщил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

"Враг будет пытаться оставить Киев без воды, и к этому нужно готовиться каждому киевлянину. Если в случае со светом преимущественно все уже имеют EcoFlow и подобные зарядные станции, то в других случаях нужно тщательно готовиться", – считает Игнатьев.

Эксперт напомнил, что Деснянская станция – главный источник водоснабжения для большинства районов столицы. Именно по ней россияне могут нанести удары, чтобы оставить Киев без водных ресурсов. Специалист советует жителям Киева подготовить запас на несколько суток.

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"Запас питьевой воды должен составлять 2 литра в сутки на одного человека, а технической воды – 3–4 литра", – говорит Игнатьев.

Эксперт призывает не паниковать, отмечая, что в случае атак водоснабжение будет быстро восстановлено.

Удар России по водоснабжению – последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки, сообщил о вероятных ударах РФ по объектам водоснабжения.

В свою очередь, член энергетического комитета парламента Сергей Нагорняк заявил, что атаки на водоканалы могут произойти в любой момент, и посоветовал украинцам сделать запас воды.

По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, украинцы в крупных городах могут остаться без водоснабжения на длительное время, если Россия начнет системные удары по объектам централизованной инфраструктуры водоснабжения. Продолжительность перебоев будет зависеть от масштаба повреждений.

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