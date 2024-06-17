Большие десантные корабли РФ вряд ли сейчас смогут покинуть Азово-Черноморский бассейн.

Представитель Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук считает, что корабли Черноморского флота РФ, которые перешли из Новороссийска в полностью подконтрольное россиянам Азовское море, находятся там на учениях и прячутся за гражданскими судами.

"Кроме того, они (россияне - УНИАН) могут думать, что их корабли там в большей безопасности, учитывая то, что Керченский пролив мешает дронам и что он сужен за счет барж, которые они там растянули с боновыми заграждениями. Поэтому они там, видимо, чувствуют себя более безопасно", - рассказал Плетенчук РБК-Украина.

Скорее всего, захватчики выбрали именно эту локацию как более безопасную, как закрытую акваторию, ведь они контролируют все побережье Азовского моря.

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Кроме того, противник уже традиционно использует тактику прикрытия гражданскими судами. Как уточнил спикер, в Азовском море не глубокая акватория - максимальная глубина 15 метров. Из-за этого, соответственно, ограничены пути, рекомендованные для передвижения судов.

"И российские военные корабли фактически находятся среди гражданских судов - таким образом рассредоточиваются, чтобы избежать возможного поражения", - говорит военный.

В то же время он отметил, что пока нет верифицированной информации о цели перемещения в Азовское море российской корабельной группировки. Перечисленное - лишь предположения и версии, исходя из анализа действий противника.

Он также пояснил, что пройти по Волго-Донскому каналу в Каспийское море большие десантные корабли противника вряд ли смогут, но для малых ракетных кораблей проекта "Буян" возможность покинуть акваторию Азово-Черноморского региона теоретически существует.

"Но практически мы видим, что они пришли и выполняют какие-то маневры в Азовском море. Учитывая то, что ВДК там применять негде и что россияне их не используют как паромы, как раньше, то остается только учебный процесс. Особенно на фоне того, что начался новый учебный год с июня. Он начинается там 01.01 и 01.06 - раз в полгода", - рассказал представитель ВМС.

Ситуация в Азовском море

По данным ВМС ВСУ, по состоянию на утро 17 июня, в Азовском море находилось 6 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет. В Черном море - один корабль РФ, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет, в Средиземном - один ракетоноситель - на борту есть 8 ракет.

Как сообщал УНИАН, по словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, несколько десантных кораблей различных проектов и три ракетных катера противника переместились с военной базы Новороссийска в Азовское море, скорее всего, для проведения учений. В то же время, по его словам, не соответствует действительности заявление одного из иностранных СМИ о якобы попадании ВСУ в большой десантный корабль РФ, находящийся в Азовском море.

Также, по данным военного, в азовской акватории есть различные гражданские суда. В частности, российские, которые продолжают грабить оккупированные территории юга и используют для этого порты Мариуполь и Бердянск.

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