По словам представителя ВМС, можно сказать, что россияне не присутствуют в Черном море.

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что после начала полномасштабной войны Военно-морскими силами вместе с другими составляющими Сил безопасности и обороны Украины было освобождено более 25 тысяч квадратных километров Черного моря. Сначала это была северная часть, затем западная и юго-западная. Сейчас Центральная часть моря также фактически свободна от присутствия российских кораблей.

"В принципе можно сказать, что они не присутствуют в Черном море, но есть два нюанса. Первый - они выбрали формат такого присутствия как подводные лодки. То есть надводного флота нет, но есть подводные лодки. Их всего в составе черноморского флота РФ остается по состоянию на сейчас четыре единицы в Азово-черноморском регионе. Из них три являются носителями крылатых ракет. Правда, один из них не выходит в море - возможно, у него есть какие-то технические неисправности", - рассказал спикер в интервью "РБК-Украина".

По его словам, россияне взяли себе за правило, чтобы в Черном море постоянно посменно находилась одна подводная лодка. Эта тактика продолжается уже несколько недель.

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"Если в прошлый раз они вывели Б-871 "Алроса" проекта "Палтус", который не является носителем ракет, то сейчас находится 636 проекта "Варшавянка". Он является носителем крылатых ракет и он в понедельник применял одну ракету по Николаевской области - неудачно. Другой нюанс: в северную часть Черного моря эти подводные лодки с большой долей вероятности зайти вообще не могут, потому что там операционная глубина не позволяет такому классу подводных лодок оперировать в принципе. Поэтому подойти вплотную к нашему побережью незаметно они не смогут", - отметил Плетенчук.

Он добавил, что последние полгода основная тактика захватчиков сводилась к тому, что они прятали свой флот на базе в Новороссийске и на базе в Севастополе. Однако после уничтожения малого ракетного корабля "Аскольд" им стало крайне неудобно оставаться в оккупированном Крыму и враг был вынужден вывести еще шесть единиц.

"А сейчас они решили перевести в Азовское море еще несколько кораблей из Новороссийска - там находится группировка из восьми кораблей. Это в частности три носителя крылатых ракет проекта "Буян-М" и три больших десантных корабля. Вероятнее всего, их перевели туда с целью возобновления учебного процесса. Потому что там десантироваться им некуда - к сожалению, там все побережье оккупировано россиянами. Однако, несмотря на то, что в море они не могут чувствовать себя безопасно или господствовать, в воздухе, к сожалению, все еще доминирует российская авиация", - говорит представитель ВМС.

Речь идет о разведдромах, истребителях и бомбардировщиках. Оккупанты имеют большую номенклатуру самолетов семейства Су, начиная от 24 и заканчивая 57. По его словам, "даже такая "птичка" в сопровождении залетала в наш регион". Также залетают МиГи, Ан-26, Бе-12 и вертолеты Ми-8, Ми-28, Ми-24, Ка-27.

При этом российские БПЛА ведут постоянную разведку: это и Zala, и "Орлан-10", "Форпост", иранский Mohajer-6, SuperCam. Присутствие над акваторией этих средств - это на самом деле проблема.

Российский флот - последние новости

В Военно-Морских силах ВС Украины рассказали, что, по состоянию на сейчас, уничтожено почти три десятка кораблей Черноморского флота РФ, а самые приоритетные цели - ракетоносители, потому что они несут наибольшую угрозу.

В Азовском море находятся сейчас три десантных корабля РФ и еще три малых ракетных корабля проекта "Буян-М". В ВСУ отметили, что российский флот прикрывается иностранными гражданскими судами как щитом. Случайное их повреждение может привести к международным проблемам.

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