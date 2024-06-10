Также в акватории Азовского моря есть гражданские суда самой РФ, которые участвуют в грабеже юга Украины.

В Азовском море, несмотря на официальное закрытие Керченского пролива, находятся иностранные гражданские суда - случайное их повреждение может привести к международным проблемам. Об этом в телемарафоне рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, несколько десантных кораблей различных проектов и три ракетных катера противника переместились с военной базы Новороссийска в Азовское море, вероятнее всего, для проведения учений. В то же время, по его словам, не соответствует действительности заявление одного из иностранных СМИ о якобы попадании ВСУ в большой десантный корабль РФ, находящийся в Азовском море. Спикер добавил, что поражение противника в этой акватории - "дело будущего".

"Относительно тактики россиян, среди интересного - вышли они в Азов, но он неглубокий. Там не так много путей, по которым можно передвигаться. И сейчас они передвигаются в куче с гражданскими судами. Другой вопрос, что там делают эти гражданские, если учитывать, что Керченский пролив Украиной официально закрыт", - отметил спикер.

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Он подчеркнул, что для РФ стало практикой прикрываться гражданскими судами. По данным Плетенчука, сейчас в азовской акватории есть разные суда. В частности, российские, которые продолжают грабить оккупированные территории юга и используют для этого порты Мариуполь и Бердянск.

В то же время присутствуют в море и иностранные суда, которые заходят в порты на Азове Российской Федерации. "Некоторые из Босфора туда идут, или - в Босфор. То есть, это международная торговля фактически. Вот они (корабли оккупантов) среди этих гражданских судов и находятся...", - рассказал военный.

Не исключено, что при таком скоплении различных судов вместе с военными кораблями можно повредить гражданский флот, в частности, иностранный. Захватчики это прекрасно понимают и используют их в качестве "щита".

"Тогда (в случае попадания в гражданское судно - УНИАН) могут быть проблемы на международной арене...", - сказал спикер.

Военная ситуация на море

Как сообщал УНИАН, группировка российских кораблей пришла из Новороссийска в Азовское море, которое из-за оккупации временно превратилось во "внутренний водоем" РФ.

По данным представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, в Азовском море находятся сейчас три десантных корабля РФ и еще три малых ракетных корабля проекта "Буян-М". Есть и другие единицы корабельно-катерного состава, но основная группа - это эти шесть кораблей, которые туда совершили переход из пункта базирования - из Новороссийска. Вероятнее всего, они его совершили с целью выполнения учебно-боевых задач.

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