В МВД призвали украинцев помочь сорвать новую мобилизацию в России.

В Россию начали прибывать первые эшелоны с ранеными солдатами и мешки с их трупами.

В ближайшее время состоятся первые захоронения в РФ, заявил 1 марта советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В МВД призвали украинцев помочь сорвать новую мобилизацию в России.

"Российские власти уже не смогут это скрыть. Если у вас есть друзья в Российской Федерации, даже если вы с ними после 2014-го не общались, не поленитесь и свяжитесь с ними. Перешлите им фотографии их пленных. Фотографии русских, погибших здесь из-за капризов их карлика. Это наша украинская Отечественная война, и каждый из нас может помочь в этой войне, воюя в тылу врага и деморализуя его", – сказал Денисенко.

Все время с начала войны России против Украины президент РФ Владимир Путин прячется в бункере на Урале. В то же время россияне уже испытывают экономические неурядицы, поскольку рубль "просел" на 40%.

Напомним, 23 февраля начальник СБУ в Харьковской области сообщил, что Россия закупила 45 тыс. целлофановых пакетов для перевозки трупов.

Россия в 4: 00 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти на всем периметре государственной границы и во многих городах.