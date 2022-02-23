Отмечается, что СБУ фиксирует наращивание российских военных на границе с Харьковской областью.

Служба безопасности Украины сообщает, что Россия закупила 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов. В ведомстве намекнули, что они могут понадобиться для российских солдат, если РФ пойдет на полномасшабное вторжение в Украину.

Об этом на совещании сообщил начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин, передает Суспільне. Харків.

Он также проинформировал, что Россия наращивает военное присутствие вблизи Украины.

"Я думаю, по старинной русской традиции, они будут закапывать их прямо среди поля или в этих безымянных гробах", – сказал Дудин.

Роман Дудин подчеркнул, что сейчас нет никаких признаков отвода Россией своих войск от границы Украины после так называемых учений.

Напомним, ранее СБУ опубликовала разговоры боевиков "ЛНР" и "ДНР", которые в феврале 2022 года начали эскалацию событий на Донбассе. На записях слышно, как российские оккупанты признаются между собой, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население.

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