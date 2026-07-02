Российские FPV-дроны превратили прифронтовые города в полигоны для 'сафари', – Forbes

Российская армия развернула новую системную кампанию террора, которую Владимир Зеленский назвал "охотой на мирных жителей, напоминающей сафари".

Используя дешевые FPV-дроны, дистанционное минирование и зажигательные смеси, оккупанты превратили прифронтовой Херсон в "лабораторию" для отработки полной городской осады.

Эта тактика, уже признанная ООН преступлением против человечности, направлена на уничтожение общественного транспорта, спасательных служб и логистики с единственной целью – заставить людей эвакуироваться и полностью опустошить прифронтовые регионы от Никополя до Славянска, пишет Forbes.

В начале июля 2026 года центр Херсона потрясла очередная трагедия: российский FPV-дрон поразил гражданский микроавтобус. Результат – двое погибших и девять раненых пассажиров. Этот удар не был ошибкой оператора или случайным попаданием. Он является частью продуманной военной стратегии РФ, которую украинское руководство открыто называет "сафари на людей".

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Современный этап войны принёс прифронтовым городам Украины новое испытание – тотальную осаду беспилотниками. Российские войска координируют удары БПЛА, артиллерии и управляемых авиабомб (КАБ) не по военным объектам, а по остаткам городской инфраструктуры.

Под прицелом оказалось всё, что позволяет городам функционировать: общественный транспорт, машины скорой помощи, автомобили спасателей, гуманитарные миссии и почтовые фургоны.

По данным Херсонской ОГА, интенсивность запусков вражеских беспилотников подскочила с 2500 до 5500 в неделю, а всего за один весенний месяц оккупанты вывели из строя более 230 гражданских и экстренных автомобилей.

Масштаб этого террора давно вышел за пределы сугубо украинских отчетов. Независимая международная комиссия ООН официально квалифицировала целенаправленные российские удары по пешеходам, велосипедистам и спасателям как убийство, что является преступлением против человечности. Цель врага очевидна – посеять тотальный страх, парализовать логистику и заставить местное население покинуть свои дома.

Эксперты и журналисты на местах констатируют, что Херсон стал первоначальной "лабораторией" для тестирования этой формы ведения войны. Здесь российские операторы проходят регулярную ротацию и тренировки, отрабатывая навыки на живых людях.

Теперь беспилотники не только наносят прямые удары, но и дистанционно разбрасывают замаскированные противопехотные мины вдоль дорог или сбрасывают на жилые дома зажигательные смеси.

Сегодня этот херсонский опыт оккупанты активно проецируют на другие участки фронта. Похожая картина упадка и опасности фиксируется в Никополе, Сумах, Запорожье, а также на Донбассе – в Константиновке, Краматорске и Славянске. Волонтеры сообщают, что вражеские "дроны ожидания" часами выслеживают в засадах вдоль трасс, выхватывая эвакуационный транспорт.

"В начале войны беспилотные летательные аппараты гонялись за танками. Теперь каждый беспилотный летательный аппарат гоняется за людьми", – подчеркивает народный депутат Александра Устинова.

Историки отмечают, что сама стратегия запугивания гражданского населения не является новой для Кремля – подобное делалось во время кампаний в Чечне посредством обстрелов многолюдных рынков и площадей. Изменились лишь технологии. Благодаря сверхдешевым FPV-дронам Россия получила возможность оказывать это колоссальное психологическое и физическое давление непрерывно и с минимальными финансовыми затратами.

Ситуация на фронте – последние новости

Следует отметить, что Украина кардинально меняет подходы к ведению боевых действий на суше с помощью беспилотных наземных комплексов (БНК), сообщает Forbes. Поскольку вражеские дроны полностью контролируют небо, любое выдвижение пехоты за пределы укрытий стало смертельно опасным. Чтобы защитить жизни бойцов, командование делает ставку на универсальные роботизированные платформы, которые берут на себя доставку снабжения, минирование, эвакуацию раненых и ведение огня. Теперь главная задача – превратить единичное применение роботов в системную общевойсковую практику.

Накануне американский производитель беспилотников Powerus объединил усилия с украинским разработчиком программного обеспечения Swarmer для внедрения технологий управления роем дронов. Как сообщает Forbes, это партнерство может обеспечить компании существенное преимущество в конкурсе Пентагона на поставку FPV-платформ. Глава Powerus Бретт Великович подчеркнул, что будущее именно за роями БПЛА, при этом искусственный интеллект не вытеснит людей-операторов, а лишь значительно расширит их боевые возможности.

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