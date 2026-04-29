Удар в 1500 км от Украины: СБУ раскрыла подробности удара по нефтебазе под Пермью (видео)

Служба безопасности Украины подтвердила поражение российской нефтеперекачивающей станции, которая находится возле города Пермь, более чем в 1500 км от Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Выполняя поставленные Президентом Украины задачи, этой ночью специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ провели операцию по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Пермь", которая расположена более чем в 1500 км от границы с Украиной", – говорится в сообщении.

Отмечается, что указанная станция принадлежит АО "Транснефть" и является стратегически важным хабом магистральной нефтотранспортной системы РФ. Через станцию нефть распределяется в четырех направлениях, в том числе и на Пермский НПЗ.

В результате атаки дронов СБУ на нефтеперекачивающей станции возник масштабный пожар, отмечают в украинской спецслужбе. По предварительной информации, горят почти все резервуары для хранения нефти.

"СБУ системно снижает экспортный потенциал России и подрывает ее экономическую основу, из которой финансируется война против Украины. Поражение нефтелогистики создает дефицит ресурсов для военно-промышленного комплекса РФ, нарушает цепочки поставок топлива для армии и заставляет врага тратить значительные ресурсы на восстановление и защиту нефтеинфраструктуры", – подчеркнул и.о. главы СБУ Евгений Хмара.

Удар дронами по нефтяным объектам РФ 29 апреля – что известно

Как писал УНИАН, ночью 29 апреля под атакой БПЛА оказались российские нефтяные объекты в Орске Оренбургской области и в Пермском крае. В частности, по данным российских СМИ, в Перми после ударов, вероятно, загорелась линейная производственно-диспетчерская станция – ключевой узел системы "Транснафты", отвечающий за перекачку, хранение и распределение нефти по магистральным трубопроводам.

Через объект проходят потоки в направлении Пермского НПЗ, других промышленных центров и экспортной инфраструктуры РФ. Затем сырье поступает в общую систему транспортировки и может направляться в порты Приморск, Усть-Луга, Новороссийск и Туапсе.

Вас также могут заинтересовать новости: