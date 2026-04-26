Силы обороны ударили по одному из крупнейших НПЗ России: подробности от Генштаба

Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Ярославский" в городе Ярославль (РФ), на территории предприятия зафиксирован пожар. Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, степень нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.

"НПЗ "Ярославский" – стратегически важное предприятие и один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. Мощность переработки – около 15 млн тонн нефти в год", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что продукция завода включает бензин, дизель, реактивное топливо и является критически важной для логистики вражеской армии.

Кроме того, неспокойно было врагу и на оккупированных территориях Украины.

Отмечается, что в течение 25 апреля и в ночь на 26 апреля 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли ряд ударов по противнику на ВОТ Украины. В частности, были поражены военные эшелоны противника в районах населенных пунктов Менчугово и Келеровка на временно оккупированной украинской Донецкой области.

По результатам предыдущих ударов (24 апреля 2026 года) подтверждено попадание по радиолокационной станции "Каста-2Е1" в Мелитополе Запорожской области и зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцир-С1" в Мариуполе в Донецкой области.

Удары по России – последствия

Как сообщал УНИАН, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отмечал, что Россия получает имиджевый удар после применения Украиной "нефтяных санкций" и теряет ресурсы для ведения войны. Кроме того, украинские дальнобойные атаки на российскую нефтяную отрасль срывают выполнение Россией контрактов по продаже нефти другим странам.

Он отметил, что украинские "нефтяные санкции" закончатся, когда завершится война, а вот имиджевый удар будет действовать еще очень долго, потому что ставится под сомнение (статус) России как надежного поставщика, который может своевременно доставить свое сырье в страну назначения. С этим возникают огромные проблемы со всем, что движется с севера и юга через Черное море и уже через Балтийское.

