Ракеты и дроны нанесли удар по Харькову и Чугуеву: погибла беременная женщина, пострадали дети

На данный момент сообщается о 25 раненых.

В ночь на 9 июня дроны атаковали Харьков, ракеты – Чугуев, под обстрел попали еще десятки сел и городов региона. Трое человек погибли, 25 получили ранения, среди пострадавших – дети. Об этом сообщили глава ХарьковскойОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

Харьков атаковали ударные БПЛА. Городские власти зафиксировали 11 подтвержденных попаданий, еще два беспилотника упали без взрыва. Под удар попали Шевченковский и Холодногорский районы.

"Враг наносил удары по жилым домам, гражданским предприятиям, магазинам, автомобилям и городской инфраструктуре", – заявил Терехов.

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Один из дронов попал в многоэтажный жилой дом – рядом выгорели автомобили, в соседних домах выбиты окна. Еще один беспилотник ударил между 8 и 9 этажами другого многоэтажного дома, но не взорвался – жильцов эвакуировали.

Синегубов уточнил, что в целом в Харькове повреждено не менее 18 автомобилей, выбиты окна и повреждены фасады жилых домов.

Также пострадали административные и производственные помещения, бизнес-центр, кафе, храм и десятки автомобилей.

Всего в городе 16 пострадавших. Среди них – трое детей: девочки 11 и 16 лет и годовалый мальчик, которые перенесли острую стрессовую реакцию. Трое женщин госпитализированы.

Сообщается, что враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения: 5 ракет "Х-59", 7 КАБ, 11 БПЛА типа "Герань-2", 1 БПЛА типа "Ланцет", 6 БПЛА типа "Молния", 15 FPV-дронов, 19 БПЛА (тип устанавливается).

Атака на Чугуев

Параллельно с атакой на Харьков оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву. Тип ракеты пока устанавливается.

Удар пришелся по гражданской инфраструктуре города – повреждены частные дома, многоэтажки и автомобили, возникли пожары: горели гаражи, машины и трава.

Как сообщила прокуратура Харьковской области, погибли трое: двое мужчин и 22-летняя беременная женщина. Еще шестеро получили ранения.

Пострадали и другие населенные пункты Харьковской области. В Великом Бурлуке ранены двое мужчин, в Богодухове – один мужчина, в селе Вишневое – женщина, в Черкасских Тишках и Хотимле – еще по одному мужчине.

Атаки на Украину

Вчера россияне нанесли удар по депо "Новой почты" и "Укрпочты" в Харькове. В "Новой почте" сообщили, что в результате удара возник пожар и произошло частичное обрушение конструкций. Сотрудники не пострадали. По предварительной информации, в помещении на момент попадания находилось 363 отправления общей стоимостью около 1 млн грн.

Шахед попал и в хаб "Укрпочты", частично уничтожив его, при этом сотрудники живы.

Также 8 июня россияне нанесли удар дронами по Запорожью. В результате атаки есть погибшие и 18 пострадавших. Глава городской ОВА отметил, что среди травмированных, которым потребовалась медицинская помощь, было четверо детей – 5, 10, 13 и 12 лет, а также парень и девушка 17 и 15 лет. Он добавил, что в результате атаки также погибли две женщины.

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