Россияне ударили дронами по Запорожью: есть погибшие и раненые, среди которых дети

Речь идет о двух погибших и 15 пострадавших.

8 июня россияне нанесли удар дронами по Запорожью. В результате атаки есть погибшие и 15 пострадавших. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Он отметил, что, в частности, повреждено маршрутное такси.

"Есть раненые, повреждено маршрутное такси: россияне продолжают дронный террор в Запорожье. Вражеский беспилотник попал в микроавтобус. Транспорт значительно поврежден. Предварительно, один человек получил ранения", – написал он.

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Также Федоров сообщил об атаке на спальный район города. Он отметил, что уже известно о 2 погибших и 15 пострадавших.

На кадрах с видеонаблюдения в городе видно, насколько сильным был удар дрона рядом с остановкой общественного транспорта.

Кроме того, Федоров сообщил, что среди раненых двое детей:

"Братья 11 и 13 лет получили травмы в результате вражеской атаки на Запорожье. Мальчикам оказана медицинская помощь".

Атака на Запорожскую область и Запорожье 7 июня

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 7 июня, россияне атаковали Запорожскую область и город Запорожье, на автобусной остановке в результате удара КАБом погибли люди, были ранены.

По данным пресс-службы Запорожской областной прокуратуры, днем в воскресенье россияне атаковали Запорожский район. В частности, в поселке Балабино в результате обстрела КАБами, по данным прокуратуры, погибли два человека, находившиеся на остановке общественного транспорта.

Ранения получили как минимум четверо человек. Также повреждены дома, расположенные рядом с местами попаданий, говорится в сообщении.

Кроме того, враг нанес удар по городу Запорожье с помощью FPV-дрона, в результате чего возник пожар, повреждено оборудование АЗС – известно о травмированном мужчине.

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