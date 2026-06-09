Россия атаковала Харьковскую область: в Чугуеве есть погибшие, в Харькове вспыхнули пожары

Сначала сообщалось о трёх погибших и одном пострадавшем мужчине, у которого развилась острая стрессовая реакция. Позже число жертв возросло до пяти человек.

В ночь на 9 июня российские беспилотники атаковали Харьковскую область. Под ударами оказались Чугуев и Харьков, где зафиксированы погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов, начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Чугуева Галина Минаева.

Наиболее трагические последствия зафиксированы в Чугуеве. Сначала сообщалось о трех погибших и одном пострадавшем мужчине, у которого развилась острая стрессовая реакция. Позже число жертв возросло до пяти человек.

По словам Галины Минаевой, также трое человек получили ранения. В результате удара повреждено около восьми многоквартирных домов и более десяти частных домовладений. На местах работают спасатели и другие экстренные службы.

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В Харькове попадания беспилотников зафиксировали в Шевченковском и Холодногорском районах города. В результате атаки загорелись как минимум десять автомобилей, также возник пожар на крыше одного из коммунальных предприятий. По предварительным данным, пострадали около десяти человек.

Кроме того, в Шевченковском районе дрон попал в крышу пятиэтажного жилого дома. В соседнем здании взрывной волной выбиты окна.

На местах ударов работают подразделения ГСЧС и медики. Власти призвали жителей оставаться в укрытиях из-за угрозы повторных атак, поскольку над городом продолжали фиксировать вражеские беспилотники.

Атаки российских дронов

Накануне российская оккупационная армия нанесла по Одессе удар с помощью дронов, в результате чего произошло попадание в остановку общественного транспорта в Киевском районе. В результате атаки ранения получили водитель маршрутки и две женщины, которые ждали транспорт.

Днем 7 июня враг атаковал Запорожскую область и город Запорожье. В поселке Балабино в результате обстрела КАБами погибли два человека, которые находились на остановке общественного транспорта. Ранения получили еще как минимум четверо человек. Также повреждены дома, расположенные рядом с местами попаданий, говорится в сообщении.

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