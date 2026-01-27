Силы обороны поразили ценную систему ПВО россиян в Крыму, - Генштаб

Попадание произошло недалеко от оккупированного поселка Кача.

Силы обороны Украины успешно поразили российский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", который был частью противовоздушной обороны захватчиков во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

"В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора в ночь на 27 января подразделения Сил обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" вблизи поселка Кача на временно оккупированной территории украинского Крыма", - отмечается в сообщении.

В то же время, масштабы ущерба после поражения уточняются.

Видео дня

Поражение российской техники - важные новости

Как сообщал УНИАН, в январе украинские защитники уже поражали ракетный комплекс "Тор-М2" во временно оккупированном Пологовском районе Запорожской области.

Как известно, зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" является боевым средством, которое можно использовать при любых погодных условиях. Этот комплекс имеет высокую проходимость, повышенную огневую мощь, малое время реакции от момента обнаружения цели до пуска ракеты и т.д.

В новогоднюю ночь на 1 января 2026 года Силы обороны Украины поразили радио-локационную систему "КАСТА-2Е2" в Гвардейском (Крым). Эта система контролировала воздушное пространство, определяла координаты, распознавала воздушные цели и управляла воздушным движением.

8 января стало известно, что украинские защитники осуществили огневое поражение подвижного состава с топливно-смазочными материалами на наливной эстакаде нефтебазы "Гвардейское" во временно оккупированном украинском Крыму.

Вас также могут заинтересовать новости: