Украинские защитники поразили важные цели на оккупированных территориях: в Генштабе раскрыли детали

В настоящее время масштабы ущерба уточняются.

Украинские защитники поразили логистические объекты оккупантов на территории временно оккупированной Донецкой области и Крыма. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Силы обороны Украины, с целью нарушения обеспечения горюче-смазочными материалами подразделений со склада УВ (с) "Днепр", осуществили огневое поражение подвижного состава с ГСМ на наливной эстакаде нефтебазы "Гвардейское" во временно оккупированном украинском Крыму. Масштаб ущерба уточняется", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, Силы обороны поразили расположение ремонтного подразделения оккупантов в районе населенного пункта Горное на временно оккупированной территории Донецкой области. В Генштабе отметили, что удар был нанесен для снижения боевых способностей россиян на Ореховском направлении.

"Силы обороны Украины продолжают меры по системному снижению военно-экономического потенциала и наступательных способностей российских оккупантов", - добавили там.

Удары по оккупантам: важные новости

Ранее стало известно, что Центр спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по двум вражеским объектам в тылу РФ. Речь идет об арсенале №100 Главного ракетно-артиллерийского управления Костромской области. А также о нефтебазе "Геркон Плюс" в населенном пункте Стрелецкие Хутора Липецкой области.

Также в РФ ранее сообщали об ударах по ряду других объектов. В частности, взрывы были слышны в городе Ярославль Ярославской области – в районе, где расположены НПЗ и нефтебаза. Также дроны посетили и Ленинградскую область. Местные власти сообщили о "падении обломков" на территории компрессорной станции.

