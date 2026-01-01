Важные нефтебазы, НПЗ и аэродром: СБС 'поздравили' оккупантов с Новым годом

В частности, в Крыму атакован радиолокационный пункт аэродрома боевого авиаприменения Гвардейское.

В новогоднюю ночь дроны Сил беспилотных систем нанесли поражение по 10 военным и инфраструктурным объектам в глубине вражеской территории и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской областей и Крыма. Об этом в Telegram заявил командующий СБС Робер "Мадяр" Бровди.

По его словам, буквально за минуту до полуночи (по московскому времени) был поражен российский НПЗ, а через несколько минут - нефтебаза.

"Первый НПЗ "прикурил" в 23:59 под бой курантов, второй была нефтебаза - через 3-5 минут спустя", - заявил командующий.

Он добавил, что "визит вежливости" нанесен беспилотниками СБС на 5 объектов на временно оккупированной территории Украины и на 5 объектов - в глубине РФ. В России поражены, в частности, НПЗ и нефтебаза.

Также повторные удары нанесены по нефтебазе в Ровеньках (Луганская область), и подстанции в Ровенькае, в Гвардейском (Крым) поражена радио-локационная система "КАСТА-2Е2, которая контролировала воздушное пространство, определяла координаты, распознавала воздушные цели и управляла воздушным движением. Во временно оккупированном Крыму был атакован радиолокационный пункт аэродрома боевого авиаприменения "Гвардейское" и позиционный район для размещения, подготовки к запуску ОТРК "Искандер-М" и осуществления пусков БпЛА типа "Shahed".

Кроме того, атакована подстанция "Балашовка" (оккупированная часть Запорожской области), два пункта сосредоточения противника и склад ГСМ из состава 69 мсд и рембазы 283 мсп (Валуйки, Белгородская область РФ). На территории Донецкой области уничтожен третий за сутки зенитно-ракетный комплекс - "в исполнении птиц батальона "Asgard" 412 обр "Немезис".

Напомним, по данным росСМИ, 1 января под атакой были Калужская область и Краснодарский край РФ. Говорилось, что целями стали нефтебаза и нефтеперерабатывающий завод. Сообщалось, что в населенном пункте Людиново Калужской области еще вечером 31 декабря начался пожар. Представители местной власти заявили, что после атаки беспилотника горел промышленный объект. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, заявил, что речь идет о местной нефтебазе "Роснефти".

