Вынесли за 48 часов: 'Мадяр' рассказал, как удалось уничтожить несколько ценных ЗРК россиян (видео)

Поражение российской техники произошло в течение 48 часов 12-14 января 2026 года.

Россияне понесли ощутимые потери после успешного поражения украинскими защитниками шести различных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и радиолокационных станций (РЛС) на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей.

Об этом командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди сообщил в Telegram. В частности, Силы беспилотных систем вынесли 6 единиц ЗРК и РЛС российских ПВО за 48 часов. Для этого были использованы средства среднего радиуса действия в оперативной глубине оккупированных территорий Донецкой и Запорожской областей.

Под оперативной глубиной подразумевается расстояние от 46 до 160 км от линии боевого столкновения.

В этой связи к пораженным единицам захватнического вооружения относятся следующие виды техники:

ЗРК "ТОР" (в Мариупольском районе Донецкой области);

РЛС "ВИТЯЗЬ 50Н6Е" (Мариупольский р-н);

ЗРК "БУК" (Пологовский р-н, Запорожская обл.);

ЗРК "БУК М1" (Волновахский р-н, Донецкой области);

ЗРК "СТРЕЛА-10" (Пологовский р-н);

ЗРК "ТОР М2" (Пологовский р-н).

В сообщении уточняется, что удары нанесены в течение 48 часов 12-14 января 2026 года.

Удары по объектам россиян

Как сообщал УНИАН, в начале января на территории временно оккупированного Крыма дронами был успешно поражен захватнический склад боеприпасов.

13 января стало известно, что украинские защитники поразили завод по производству дронов в российском Таганроге.

