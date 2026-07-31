Российские аналоги Starlink имеют 'окно связи' над Украиной два-три раза в сутки, - эксперт

Во время каждого прохода, который для полной формации длится около часа-полутора, образуется "окно связи".

Российские спутники "Рассвет" компании "Бюро 1440" уже обеспечивают как минимум два "окна связи" в сутки над Украиной продолжительностью более часа каждое. Об этом "Милитарному" рассказал эксперт по спутниковой связи Владимир Степанец по результатам анализа траекторий российских спутников.

Отмечается, что по состоянию на 31 июля 2026 года спутники российской компании "Бюро 1440", запущенные в конце марта 2026 года, уже фактически завершили развертывание в рабочую формацию на орбите.

Двенадцать из 16 запущенных спутников уже вышли на рабочую высоту 550 километров, еще три постепенно поднимаются, а один спутник сгорел, вероятно, вследствие производственного дефекта.

Видео дня

"Мы видим, что фактически уже сформировалась цепочка с хорошим покрытием, которая примерно два раза в сутки обеспечивает такое хорошее покрытие, но на самом деле этих пролетов больше, то есть таких цепочек, охватывающих те или иные регионы, может пролетать несколько с интервалом примерно раз в полтора часа. Но важно то, что эти спутники уже обеспечивают достаточно плотное покрытие", - рассказал эксперт.

Важно, что российские спутники находятся на орбитах, которые позволяют им четыре раза в сутки проходить в зоне видимости над Украиной. Однако лишь во время двух-трех из четырёх проходов спутники поднимаются достаточно высоко над горизонтом, чтобы обеспечивать стабильную связь с наземными терминалами.

Во время каждого прохода, который для полной формации длится около часа-полутора, образуется "окно связи", в течение которого россияне теоретически могут использовать спутниковые терминалы для связи и управления морскими беспилотниками, а также тяжёлыми ударными и разведывательными БПЛА, созданными на базе линейки "Герань-2/3/4".

Удары РФ по Украине

Авиационный эксперт Богдан Долинце заявил, что реактивные беспилотники по сложности обнаружения, перехвата и противодействия сопоставимы с обычными крылатыми ракетами.

По его словам, Россия продолжает совершенствовать свои средства воздушного нападения, создав на базе "Шахеда" реактивные беспилотники.

Вас также могут заинтересовать новости: