Чешская самоходная артиллерийская установка Dita может составить конкуренцию словацкой Zuzana в ВСУ.

Минобороны Украины сейчас ищет все возможные пути усиления артиллерийской мощи наших подразделений. Поскольку, даже несмотря на получение более 100 буксируемых гаубиц M777, очень важно перейти и на 155-мм самоходные артиллерийские системы. Но передача именно таких САУ пока анонсирована в довольно небольшом количестве: 12 единиц CAESAR из Франции, 7 единиц PzH 2000 от Германии и аналогичное незначительное количество от Нидерландов.

Именно по этой причине, как сообщает издание Defense Express со ссылкой на собственные источники, Минобороны Украины начало переговоры о возможности закупки новых САУ Dita у чешской компании Excalibur Army. И это решение достаточно логично, потому что официально известно о переговорах со словацкими оружейниками по закупке САУ Zuzana.

Возможности САУ Dita

В целом Dita является дальнейшим развитием колесных 152-мм САУ Dana, новейшую версию которой Dana-M2 успешно испытали в Украине весной 2021 года, но не успели заказать. Тогда же коммерческий директор Excalibur Army Ричард Кубена сообщил, что 155-мм САУ Dita будет готова в течение ближайших нескольких лет.

Конечно, в первую очередь, изменение калибра отразилось на дальности стрельбы. В 155-мм Dita использован ствол длиной в 45 калибров. Аналогичная длинна ствола у Zuzana, которая имеет возможность вести огонь на расстояние до 30 км снарядом с улучшенной баллистикой ERFB. В то же время Excalibur Army указывает на дальность стрельбы до 39 км и, скорее всего, речь идет об активно-реактивных снарядах.

Но самая главная особенность Dita в автоматизации управления огнем. Потому что весь экипаж САУ это всего два человека - водитель и командир. Вся артиллерийская часть – абсолютно автоматизированная, подача снарядов осуществляется автоматически, расчет решения стрельбы со всеми погрешностями – выполняется компьютером в который просто вводятся координаты цели.

То есть Dita имеет уникальные возможности по времени, которое необходимо для того, чтобы занять позицию и открыть огонь на поражение. Также благодаря автомату заряжания эта САУ имеет достаточно высокий, а главное стабильный темп стрельбы в 5 выстрелов в минуту. Общий боезапас, кстати, составляет 40 боеприпасов. То есть полностью отстреляться по противнику она может всего за 8 минут.

Более того, как и немецкая PzH 2000 чешская Dita может выполнять крайне сложный артиллерийский приём под названием MRSI (Multiple round simultaneous impact), когда одна пушка производит серию выстрелов таким образом, чтобы все снаряды прилетели в одну цель одновременно.

Напоследок сама артиллерийская система использует шасси 8х8 высокой проходимости Tatra. Это одна из самых популярных в Европе платформ, которую кстати уже используют ВСУ, которые заказали "Нептун" именно на шасси Tatra.

Характеристики САУ Dita

Калибр : 155 мм

: 155 мм Длина ствола : 45 калибры

: 45 калибры Максимальная дальность стрельбы : 39 км (максимальная, скорее всего, активно-реактивным снарядом)

: 39 км (максимальная, скорее всего, активно-реактивным снарядом) Темп стрельбы : 6 в первую минуту, 5 в каждую следующую

: 6 в первую минуту, 5 в каждую следующую Боекомплект : 40 снарядов

: 40 снарядов Шасси : колесное 8×8

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