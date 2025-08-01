Новое открытие противоречит старым представлениям о том, как талая вода пробивается к океану.

Глубоко под ледяным щитом Гренландии существуют озера талой воды, которые способны образовывать мощные гейзеры на поверхности и таким образом "прорываться" в направлении океана. Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное группой ученых в журнале Nature Geoscience.

Ученые детально проанализировали событие, произошедшее летом 2014 года в Гренландии, когда в одном месте из-под сплошного ледяного щита вырвались потоки талой воды и направились к океану. В общем вытекло около 90 миллиардов литров воды (для понимания, такой объем воды Днепр сбрасывает в Черное море примерно за 18-20 месяцев).

Как пояснила ведущий автор исследования Джейд Боулинг, существование подледниковых озер в Гренландии является относительно недавним открытием. Поэтому ученым до сих пор мало известно о том, как себя ведет эта вода. Ученые ранее считали, что она просто течет от поверхности ледника к каменному основанию острова, а затем стекает в океан подо льдом.

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Но новое исследование показало, что вода из подледниковых озер может течь не только вниз, но и вверх - под давлением, которое оказывает масса льда над ней.

После тщательного изучения данных, собранных рядом спутников, ученые смогли создать 3D-модели подледникового наводнения. Моделирование показало, что в конце июля 2014 года в одной точке ледникового щита Гренландии произошел "взрыв" гейзера: вода из подледникового озера пробила в ледяном щите отверстие шириной 2 квадратных километра и глубиной около 85 метров. В последующие 10 дней огромный объем воды из-подо льда прошел сквозь это отверстие в направлении океана.

Эти выводы не только противоречат предыдущим ожиданиям относительно того, как талая вода обычно протекает сквозь ледниковый щит, прежде чем просочиться в океан, но и противоречат старым моделям, в которых ледовый щит считается замерзшим на всю глубину.

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