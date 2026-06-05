Детонируют через 30 минут: Россия изменила тактику использования 'Искандеров'

После падения ракеты кассеты разлетаются, но взрываются не сразу.

Оккупанты начали использовать кассетную боевую часть на ракете "Искандер-М", которая взрывается с задержкой. Об этом пишет мониторинговый паблик "єРадар".

Сообщается, что кассетная боевая часть начинает детонировать через 20-30 минут после попадания ракеты. "Это означает, что после падения ракеты кассеты, разлетающиеся на сотни метров, начинают взрываться через указанный промежуток времени. Это ставит под угрозу всех, кто прибывает на место поражения, и тех, кто эвакуируется с прилегающих территорий. Будьте внимательны и осторожны. Не подходите к подозрительным предметам на местах падения ракет", – отметил мониторинговый канал.

Российские "Искандеры": важные новости

Напомним, ранее авиационный эксперт Валерий Романенко сообщал, что по состоянию на апрель у России на складах было около 200 баллистических ракет "Искандер". Также он отмечал, что враг производит около 60 таких ракет в месяц.

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Между тем советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов отметил, что России не хватает ракет "Искандер-М" для ежедневного запуска против Украины. В то же время он подчеркнул, что Украина в сбивании таких ракет полностью зависит от поставок западных партнеров.

Кроме того, эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков заявлял, что в России в месяц производят больше баллистических ракет, чем в США противоракет для перехвата баллистики.

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