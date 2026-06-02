РФ выпускает больше баллистических ракет, чем противоракет для Patriot в США, – эксперт

По обобщенным данным за 2025 год, в РФ ежемесячно производят 60 ракет "Искандер-М", а в США за этот период производят в среднем 56 ракет для Patriot.

В России за месяц производят больше баллистических ракет, чем в США противоракет для перехвата баллистики. Об этом эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков сказал в эфире телеканала "Суспільне".

Как подчеркнул Катков, у россиян нет проблем с баллистикой, потому что они "производят больше баллистических ракет для оперативно-тактического комплекса "Искандер", чем США производят за тот же период ракет для Patriot".

"Официально, по данным Главного управления разведки Украины, РФ производит в месяц 60 баллистических ракет для ОТРК "Искандер", еще там 10 "Кинжалов". А если брать параметры производства Lockheed Martin за 2025 год – 620 ракет PAC-3 MSE. 620 в год – это в среднем 56 в месяц", – подчеркнул Катков.

Также он добавил, что российские захватчики запускают баллистические ракеты сразу с конвейера после производства.

Как сообщал УНИАН, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в США не хватает производств антибаллистических ракет, что может привести к кризису в разных частях мира.

Зеленский просит президента США Дональда Трампа разрешить предоставить Украине лицензии на производство антибаллистических ракет PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

