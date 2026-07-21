Лумер считается важной фигурой в вопросах найма и увольнения сотрудников администрации Трампа.

В Киев приехала известная американская блогерша из окружения Дональда Трампа Лора Лумер. Она заявила, что находилась под влиянием российской пропаганды, а теперь хочет "раскрыть правду" об Украине.

На своей странице в X Лумер опубликовала видео прибытия в Украину, а также написала: "Я не в России, потому что я не пропагандист". Вполне возможно, что это отсылка на американскую блоггершу Кэндис Оуэнс, ранее посещавшую Санкт-Петербург для участия в экономическом форуме.

Лумер также признала, что говорила нелицеприятные вещи об Украине и президенте Владимире Зеленском, поскольку была под влиянием роспропаганды.

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"Я действительно говорила эти вещи об Украине и Зеленском, и я не удаляю свои посты, потому что поняла, что была неправа. Я жила в информационном пузыре, и российские СМИ в социальных сетях навязывали мне эту информацию. Поэтому я приехала в Украину, чтобы увидеть страну своими глазами", - написала она.

Лумер добавила, что, если не найдет доказательств российской пропаганды, то расскажет об этом, чтобы и другие "смогли прозреть".

Блогерша также рассказала, что в первый же день она увидела фотографии убитых священников в Буче, которых убила Россия, а также посетила братскую могилу, куда были помещены тела убитых христиан после того, как Россия "направила силы из Чечни для массового убийства мирных жителей".

Она также разговаривала с чиновниками, занимающимися освобождением военнопленных, и они показали ей фотографии "украинских военнопленных, которым русские нанесли на лоб свастики".

"Кто здесь нацисты? Меня обманывали годами. Я поняла, что Украина и Зеленский - вовсе не оправдывают джихад. Это Россия и Путин! Я ошибалась! Я обязана исправить ситуацию. Россия очень хорошо умеет вести информационную войну", - заявила Лумер.

Она добавила, что надеется на то, что ее подписчики будут следить за ее репортажами из Украины и осознают правду, которую она пытается до них донести.

"Я призываю всех сторонников MAGA пересмотреть свои прежние взгляды на Россию", - подчеркнула Лумер.

Кто такая Лора Лумер

Лора Лумер - праворадикальная политическая активистка, распространявшая теории заговора и использовавшая разжигающие ненависть высказывания, позже стала центральной фигурой в вопросах найма и увольнения сотрудников администрации Трампа.

Во время второго президентства Дональда Трампа Лумер использовала свою платформу в социальных сетях для призывов к увольнению чиновников, которых она считает недостаточно лояльными Трампу. В начале апреля 2025 года появились сообщения о том, что Лумер повлияла на президента Трампа, чтобы тот уволил несколько чиновников национальной безопасности из-за ее подозрений в их нелояльности к нему.

Мировые звезды о российской пропаганде

Ранее голливудский актер Ричард Гир резко раскритиковал российскую пропаганду, заявив, что Кремль пытается переписать историю, чтобы оправдать собственную агрессию.

"Чтобы иметь хоть какую-то легитимность, вы должны переписать историю. Путин явно это делает, говоря: "Никогда не существовала Украина, никогда не существовал украинский язык, никогда не существовала украинская культура. Всё это полностью выдумано". Ну, это неправда", – сказал Гир.

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