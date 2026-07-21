Россия лишилась безопасного тыла: в Украине нашли новый способ бить по логистике, - BI

Новые украинские дроны ведут "свободную охоту" на врага в районах далеко за линией фронта, которые Россия долгое время считала безопасными.

Украинские ударные беспилотники средней дальности открыли новый этап войны, сделав уязвимыми российские пути снабжения, которые ранее считались безопасными. Благодаря новым технологиям операторы могут атаковать военные цели в сотнях километров от линии фронта, существенно затрудняя логистику оккупантов. Об этом пишет Business Insider.

Как рассказал изданию бывший оператор дронов Дмитрий Жлуктенко (Либер), который сейчас работает аналитиком по изучению боевого опыта в 413-м полку беспилотных систем RAID, украинские операторы могут установить на беспилотник терминал Starlink, чтобы обеспечить ему доступ к интернету, вывести аппарат "на критически важные автомагистрали", а дальше начинается "свободная охота". По его словам, операторы сеют "хаос" на глубину до 100 километров в тылу противника.

"Эти автомагистрали настолько перегружены военной логистикой, что было бы очень трудно не найти цели", – отметил он и добавил, что это "не стопроцентная зона поражения", но пребывание там уже сопряжено с высоким риском.

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Журналисты подчеркнули, что украинские беспилотники стали одним из ключевых факторов выживания страны в войне против России. Ближнедействующие FPV-дроны поражают российских военных, запасы и технику вблизи линии фронта, а дальнобойные – атакуют нефтяные объекты, авиабазы и военные цели в глубине российской территории.

"Новые ударные дроны средней дальности заполняют промежуток между этими двумя чрезвычайно эффективными направлениями применения беспилотников, поражая цели на расстоянии примерно от 20 до 300 километров от фронта", – пишет издание.

Как отмечают авторы, в этой зоне Украина может наносить удары по российским складам, транспортным средствам, транспортным узлам и командным пунктам, нарушая снабжение передовых подразделений. Украинская сторона заявляет, что использование таких дронов стремительно расширяется и остается одним из главных приоритетов.

У России нет мощной обороны в "средней зоне"

По словам Жлуктенко, у России нет мощной системы обороны в этой "средней зоне", по крайней мере частично из-за того, что она не может перебросить туда значительное количество средств защиты с других направлений, где Украина уже держит их под постоянным давлением.

Западные военные аналитики утверждают, что разнообразные кампании украинских атак с применением беспилотников уже существенно истощили российскую систему противовоздушной обороны, вынуждая командование решать, какие районы защищать в первую очередь. Открытие новых направлений для ударов только усугубляет эту проблему.

Жлуктенко говорит, что даже если Россия развернет большое количество дронов-перехватчиков, предназначенных для уничтожения других беспилотников, защита такой огромной территории потребует "очень много ресурсов".

"Поэтому в любом случае это выигрышная ситуация для нас. Мы просто расширяем для них опасную зону", – сказал он.

Украинские чиновники утверждают, что новые ударные дроны средней дальности открывают для атак те районы российского тыла, которые ранее считались безопасными, создавая новые возможности для Украины и усиливая давление на российскую армию.

Украинские дроны

Как сообщал ранее УНИАН, украинские дроны получили возможность сбрасывать управляемые боеприпасы. Речь шла о новом украинском модуле донаведения FireFly, предназначенном для использования на тяжелых ударных дронах. Систему уже используют подразделения Сил обороны с бомбардировщиками Perun, Vampire и другими.

Foreign Policy писал, что украинские дроны уже изменили ход войны, нанося удары по российским логистическим маршрутам и затрудняя снабжение войск. В то же время, по мнению аналитиков, даже массовое применение таких дронов вряд ли само по себе позволит Украине вернуть оккупированные территории.

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