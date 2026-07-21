Как сделать кофе более питательным: 7 способов обогатить утренний напиток белком

Добавление белка в кофе не должно заменять сбалансированный завтрак.

Обычная чашка кофе может стать более питательной, если добавить в нее источники белка. Эксперты назвали несколько простых способов обогатить любимый утренний напиток этим важным элементом питания, пишет health.com.

Белок помогает дольше сохранять чувство сытости и является составной частью сбалансированного рациона. Именно поэтому многие люди ищут простые способы включить его в ежедневное меню.

Один из таких вариантов – утренний кофе. Хотя сам напиток почти не содержит белка, его можно легко обогатить с помощью дополнительных ингредиентов.

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В то же время белковый кофе не должен заменять полноценный завтрак, а может быть лишь дополнением к рациону. Ниже – 7 вариантов, которые помогут сделать утренний кофе более питательным и увеличить содержание белка.

1. Коллагеновые пептиды

Коллагеновые пептиды – один из самых простых способов увеличить содержание белка в кофе. Они хорошо растворяются в горячем напитке и обычно не изменяют его вкус или текстуру.

Коллаген помогает поддерживать здоровье кожи и суставов. В то же время он является неполноценным белком, поскольку не содержит всех аминокислот, необходимых для синтеза мышечного белка. Поэтому важно также получать белок из других продуктов.

2. Соевое молоко

Соевое молоко – один из самых богатых белком растительных напитков. По содержанию белка оно близко к коровьему.

Если вы регулярно пьете кофе, замена обычного молока на несладкое соевое может стать простым способом увеличить потребление белка без добавления сахара.

3. Протеиновый порошок

Добавление порции протеинового порошка поможет существенно увеличить количество белка в кофе. Существуют варианты на основе сывороточного, соевого, горохового, яичного и других видов протеина.

Лучше всего протеиновый порошок подходит для холодных или смешанных кофейных напитков, где он создает кремовую текстуру. Для горячего кофе специалисты советуют сначала смешать порошок с молоком комнатной температуры, чтобы избежать образования комочков, говорится в статье, посвященной обзору регидратации быстрорастворимых порошков.

4. Арахисовая паста

Арахисовая паста придает кофе насыщенный ореховый вкус и одновременно обогащает его белком и клетчаткой, которые могут помочь дольше сохранять чувство сытости.

Кроме того, по данным Министерства сельского хозяйства США, она содержит полезные ненасыщенные жиры. Для получения однородной консистенции арахисовую пасту лучше взбивать с кофе в блендере, особенно если речь идет о холодных напитках.

5. Коровье молоко

Коровье молоко – один из самых простых способов повысить содержание белка в кофе. Оно содержит высококачественные белки – сыворотку и казеин, которые обеспечивают организм всеми девятью незаменимыми аминокислотами.

Цельное, 2%-ное и обезжиренное молоко содержат примерно одинаковое количество белка, поэтому выбор зависит в основном от предпочтений относительно жирности и калорийности. Также можно использовать ультрафильтрованное молоко, которое содержит ещё больше белка, говорится в статье, посвящённой ультрафильтрации цельного молока.

6. Яйцо

Кофе с яйцом уже много лет популярен в некоторых странах, в частности во Вьетнаме.

Яйца являются источником полноценного белка и могут сделать напиток более сытным. Традиционно для приготовления такого кофе используют желтки и сгущенное молоко. Если вы добавляете яйца в кофе, стоит использовать пастеризованные продукты и тщательно взбивать смесь для получения однородной текстуры.

7. Творог

Творог может показаться необычным дополнением к кофе, однако его мягкий вкус хорошо сочетается с ванилью, корицей или какао.

Чтобы получить однородную консистенцию, творог рекомендуется взбивать в блендере. В холодном кофе он создает густую кремовую текстуру, похожую на холодную молочную пенку. Творог также является полноценным источником белка, поэтому может способствовать более длительному ощущению сытости.

Еще больше интересного о кофе

Ранее УНИАН писал о том, что будет, если пить кофе каждый день. Среди преимуществ напитка были названы содействие похудению и снижение риска хронических заболеваний.

Также диетологи объяснили, является ли обычный кофе полезнее безкофеинового. Как отмечалось в статье, основное отличие заключается в том, что в кофе без кофеина зерна проходят процесс, во время которого кофеин извлекается еще до обжарки.

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