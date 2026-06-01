России не хватит ракет 'Искандер-М' для ежедневных атак, – Флэш

Российские заводы производят около 60 баллистических ракет "Искандер-М" в месяц.

Российская Федерация не располагает большими запасами баллистических ракет "Искандер-М" для ежедневного запуска против Украины. Об этом советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестнов сказал в интервью журналистке Дарине Труновой.

Как он подчеркнул, в вопросах нейтрализации таких ракет Силы обороны полностью зависят от партнеров: "С баллистикой проблема. Мы опасаемся баллистики, поэтому мы на 100 процентов зависим от зарубежных партнеров. Мы знаем, что у нас есть "Петриот", который может работать против баллистики. И сколько ракет нам дадут, столько мы и сможем сбить российских баллистических ракет", – рассказал Флэш.

Основное баллистическое средство россиян – это "Искандер", отметил советник. По его словам, они производят около 60 таких ракет в месяц. При этом применяют их не только для ударов по Киеву: "Эти 60 ракет нужно использовать по всей линии фронта. Не только в Киеве ведутся боевые действия. Они активно пытаются искать цели на фронтах, атаковать", – подчеркнул Бескрестнов.

Он отметил, что если у Украины есть лимит ракет для "Петриот", то у россиян – лимит связан с мощностями производств, выпускающих "Искандеры". По его словам, быстро ускорить производство ракет невозможно.

При этом, по его словам, ситуация со сбиванием российских крылатых ракет лучше: "Здесь у нас есть чем поработать".

Как сообщал УНИАН, Россия усилила баллистические ракетные удары по Украине. В мае Украина перехватила менее трети ракет "Искандер-М", тогда как Россия более чем вдвое увеличила их использование.

В то же время уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что сейчас можно говорить о существенном падении точности баллистических ракет "Искандер". Это связано с потерей доступа россиян к качественным европейским компонентам для производства ракет.

