РФ способна долго бить по Украине 'Цирконами': эксперт раскрыл, как этому противостоять

В то же время Россия не способна долго наносить такие удары, как в ночь на 2 июня, считает эксперт.

По состоянию на 15 апреля у РФ в запасе на складах было 230 ракет "Циркон", и она производила 3 единицы в месяц. Об этом в комментарии УНИАН рассказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко, сославшись на данные ГУР.

"Поэтому ситуация такова, что РФ способна долго выдерживать такой темп только по "Цирконам", потому что у них есть большой запас. А по "Искандерам" у них их 200, но это на всю страну. А у России есть подразделения "Искандеров" на Дальнем Востоке, в Сибири, в других районах, в других военных округах. И забрать все и выпустить их по Украине они вряд ли смогут. Сейчас просто у них такая ситуация, что Путин накрутил хвоста своим военным. Он злится за удар по Москве, за такой урезанный парад. И поэтому сейчас они отрабатывают, показывают диктатору, что они на что-то способны. Но, в общем, ну, долго они такой темп, как сегодня, не выдержат", – сказал Романенко.

Он добавил, что РФ способна выпускать с завода 60 баллистических "Искандеров" в месяц. Тогда как в мае Россия запустила по Украине 86 ракет такого типа.

"Но здесь важно, что 86 – это не обязательно именно "Искандеры". Ведь у нас в последнее время к ним также относят и КН-23, и С-400, С-300. То есть как минимум было 10–15 ракет других типов. Что касается КН-23, у них запас небольшой. Сообщалось, что было не более 50 ракет. И информации о дальнейших поставках этих ракет Северной Кореей нет", – добавил Романенко.

Эксперт также объяснил, как Украина может противодействовать таким атакам, как в ночь на 2 мая, учитывая отсутствие антибаллистических ракет.

"В нашем случае это могут быть продолжение ударов дипстрайков по производству РФ – Воткинск, Дубна, Коломна. Это места, где происходит проектирование этих ракет. По Воткинску уже прилетали, было бы неплохо повторить, чтобы внести коррективы в графики выпуска. Потому что россияне очень жестко относятся к государственному оборонному заказу. За нарушение даже предусмотрена уголовная ответственность", – сказал Романенко.

Напомним, в ночь на 2 июня во время массированной атаки российские оккупанты применили против Украины 729 средств воздушного нападения, среди которых было 8 ракет "Циркон" и 33 баллистические ракеты "Искандер-М". В Воздушных силах сообщили о сбивании 11 "Искандеров".

Как отметил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, РФ запустила четыре ракеты "Циркон" с северного направления во время массированного удара. И еще четыре таких ракеты враг применил утром с территории оккупированного Крыма, когда Украина уже приходила в себя после удара.

