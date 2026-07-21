Магнитная буря уже на подходе: ученые предупредили о скором ударе (график)

Ожидается, что эта магнитная буря не будет сильной.

В последние дни магнитное поле Земли успокоилось и магнитные бури не фиксируются, однако такая ситуация продлится недолго. Об этом предупреждает Британская геологическая служба.

По прогнозу ученых, уже сегодня скорость солнечного ветра начнет увеличиваться из-за влияния высокоскоростного потока из большой корональной дыры на Солнце. Из-за этого, 21 июля ожидаются активные условия, а с 22 начнется магнитная буря.

Предварительные прогнозы говорят, что магнитная буря будет уровня G1 (слабая) и продлится два дня. Уже 23 июля она пойдет на спад.

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Также стало известно 20 июля на Солнце произошло два корональных выброса массы. Первоначальный анализ показывает, что они вряд ли повлияют на нашу планету, но этот прогноз еще будет уточняться.

Магнитные бури G1 - что о них известно, чем опасны и как защититься

Магнитная буря G1 – это самый слабый уровень геомагнитных возмущений по международной шкале. Такие бури возникают, когда поток заряженных частиц от Солнца достигает магнитосферы Земли.

Обычно они не представляют серьезной опасности для людей, но иногда могут вызывать незначительные сбои в работе спутниковой связи, GPS и энергосистем. Метеозависимые люди в этот период могут ощущать головную боль, усталость или перепады давления.

Чтобы легче перенести бурю, специалисты рекомендуют высыпаться, пить больше воды, избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок.

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