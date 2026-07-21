Эксперт рассказал, кто в Украине может на законных основаниях не уплачивать военный сбор и что грозит должникам.

Военный сбор в Украине является обязательным для большинства плательщиков, однако закон предусматривает ряд исключений. Адвокат Сергей Литвиненко рассказал в комментарии УНИАН, нужно ли ФОПу платить военный сбор, кто имеет право на льготу и что грозит тем, кто уклоняется от уплаты без законных оснований.

Кто может не платить военный сбор из гражданских – все категории

Как отметил специалист, законно не платить этот налог можно лишь в отдельных случаях – когда у лица есть освобождение или соответствующая льгота. Во всех остальных ситуациях уплата остается обязательной для каждого плательщика.

При этом то, сколько военній сбор в Украине, зависит от статуса лица: для большинства гражданских ставка составляет 5%, тогда как для военнослужащих и сотрудников силовых структур – 1,5%.

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Итак, в первую очередь среди тех, кто не платит военный сбор, эксперт выделил физических лиц-предпринимателей первой и второй групп, работающих по упрощенной системе налогообложения – они освобождаются от уплаты, если их налоговый адрес зарегистрирован на территории активных боевых действий или на временно оккупированной территории:

"Соответственно, право на эту льготу исчезает сразу же, как только ФЛП меняет налоговый адрес и перерегистрирует бизнес в другом регионе Украины".

Аналогичное исключение предусмотрено и для предпринимателей без наемных работников, но только при определенных условиях:

во время ежегодного отпуска продолжительностью до одного месяца;

в случае болезни продолжительностью более 30 календарных дней, подтвержденной медицинскими справками.

В остальное время такие предприниматели уплачивают сбор на общих основаниях.

Кто освобожден от военного сбора в Украине из военнослужащих

Кроме того, от уплаты военного сбора на время прохождения военной службы освобождаются мобилизованные физические лица-предприниматели и самозанятые лица.

По тому же принципу военный сбор в Украине не уплачивается военнослужащими Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, СБУ, Государственной пограничной службы и других силовых органов – пока они принимают непосредственное участие в обороне государства:

"То есть есть две категории: предприниматели, которые были мобилизованы, и военнослужащие и представители силовых структур – для каждой из них закон предусматривает отдельный порядок налогообложения".

Эксперт уточнил, что государство учитывает особые обстоятельства этих людей – военнослужащие получают освобождение от сбора, поскольку находятся на защите страны, а представители силовых структур – потому что считаются наемными работниками военного учреждения.

Чтобы воспользоваться правом на льготу, необходимо предоставить в Налоговую службу и Пенсионный фонд подтверждающие документы.

При этом в зависимости от основания для освобождения могут понадобиться и другие документы – выписка из реестра листов нетрудоспособности, копии военных документов или платежные документы, – чтобы информацию внесли в учетные базы и в дальнейшем не начисляли налог.

Можно ли отказаться платить военный сбор в Украине – что за это будет

Как отметил адвокат, отказаться от уплаты такого налога просто по собственному желанию нельзя: закон предусматривает это право только для вышеупомянутых категорий плательщиков.

А вот если не платить военный сбор - что будет, зависит от того, сколько именно человек задолжал. Однако обычно в таком случае применяются специальные санкции, предусмотренные Налоговым кодексом Украины.

В частности, должнику могут начислить штрафы и пеню, а также заблокировать счета для принудительного взыскания средств. А при сопутствующих нарушениях не исключены и административные, и уголовные последствия:

"Обычно штраф составляет от 5% до 50% от суммы налогового долга, а размер пени зависит от категории плательщика и срока просрочки".

Таким образом, право не уплачивать военный сбор является скорее исключением, и если воспользоваться им без законных оснований, можно столкнуться с санкциями или даже административной ответственностью.

справка Сергей Литвиненко Управляющий партнер АО «Виннер Партнерс», адвокат Получил степень бакалавра права в Национальной академии внутренних дел и диплом специалиста по праву в Киевской государственной академии водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного. В течение 2012–2021 годов занимал руководящие должности в органах Государственной налоговой службы Украины. С 2021 по 2023 год руководил практикой банкротства, административного права и административного процесса в одной из ведущих юридических фирм Украины.

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