Военный сбор в Украине является обязательным для большинства плательщиков, однако закон предусматривает ряд исключений. Адвокат Сергей Литвиненко рассказал в комментарии УНИАН, нужно ли ФОПу платить военный сбор, кто имеет право на льготу и что грозит тем, кто уклоняется от уплаты без законных оснований.
- Кто может не платить военный сбор из гражданских – все категории
- Кто освобожден от военного сбора в Украине из военнослужащих
- Можно ли отказаться платить военный сбор в Украине – что за это будет
Кто может не платить военный сбор из гражданских – все категории
Как отметил специалист, законно не платить этот налог можно лишь в отдельных случаях – когда у лица есть освобождение или соответствующая льгота. Во всех остальных ситуациях уплата остается обязательной для каждого плательщика.
При этом то, сколько военній сбор в Украине, зависит от статуса лица: для большинства гражданских ставка составляет 5%, тогда как для военнослужащих и сотрудников силовых структур – 1,5%.
Итак, в первую очередь среди тех, кто не платит военный сбор, эксперт выделил физических лиц-предпринимателей первой и второй групп, работающих по упрощенной системе налогообложения – они освобождаются от уплаты, если их налоговый адрес зарегистрирован на территории активных боевых действий или на временно оккупированной территории:
"Соответственно, право на эту льготу исчезает сразу же, как только ФЛП меняет налоговый адрес и перерегистрирует бизнес в другом регионе Украины".
Аналогичное исключение предусмотрено и для предпринимателей без наемных работников, но только при определенных условиях:
- во время ежегодного отпуска продолжительностью до одного месяца;
- в случае болезни продолжительностью более 30 календарных дней, подтвержденной медицинскими справками.
В остальное время такие предприниматели уплачивают сбор на общих основаниях.
Кто освобожден от военного сбора в Украине из военнослужащих
Кроме того, от уплаты военного сбора на время прохождения военной службы освобождаются мобилизованные физические лица-предприниматели и самозанятые лица.
По тому же принципу военный сбор в Украине не уплачивается военнослужащими Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, СБУ, Государственной пограничной службы и других силовых органов – пока они принимают непосредственное участие в обороне государства:
"То есть есть две категории: предприниматели, которые были мобилизованы, и военнослужащие и представители силовых структур – для каждой из них закон предусматривает отдельный порядок налогообложения".
Эксперт уточнил, что государство учитывает особые обстоятельства этих людей – военнослужащие получают освобождение от сбора, поскольку находятся на защите страны, а представители силовых структур – потому что считаются наемными работниками военного учреждения.
Чтобы воспользоваться правом на льготу, необходимо предоставить в Налоговую службу и Пенсионный фонд подтверждающие документы.
При этом в зависимости от основания для освобождения могут понадобиться и другие документы – выписка из реестра листов нетрудоспособности, копии военных документов или платежные документы, – чтобы информацию внесли в учетные базы и в дальнейшем не начисляли налог.
Можно ли отказаться платить военный сбор в Украине – что за это будет
Как отметил адвокат, отказаться от уплаты такого налога просто по собственному желанию нельзя: закон предусматривает это право только для вышеупомянутых категорий плательщиков.
А вот если не платить военный сбор - что будет, зависит от того, сколько именно человек задолжал. Однако обычно в таком случае применяются специальные санкции, предусмотренные Налоговым кодексом Украины.
В частности, должнику могут начислить штрафы и пеню, а также заблокировать счета для принудительного взыскания средств. А при сопутствующих нарушениях не исключены и административные, и уголовные последствия:
"Обычно штраф составляет от 5% до 50% от суммы налогового долга, а размер пени зависит от категории плательщика и срока просрочки".
Таким образом, право не уплачивать военный сбор является скорее исключением, и если воспользоваться им без законных оснований, можно столкнуться с санкциями или даже административной ответственностью.
Получил степень бакалавра права в Национальной академии внутренних дел и диплом специалиста по праву в Киевской государственной академии водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
В течение 2012–2021 годов занимал руководящие должности в органах Государственной налоговой службы Украины. С 2021 по 2023 год руководил практикой банкротства, административного права и административного процесса в одной из ведущих юридических фирм Украины.