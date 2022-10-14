По словам президента России, армия оккупантов увеличилась на 222 тысячи солдат.

"Частичная" мобилизация в России должна завершиться в ближайшее время. В оккупационную армию государства-агрессора призвали 222 тысячи мужчин.

Такой информацией поделился президент РФ Владимир Путин во время недавнего выступления.

"Минобороны вначале предполагало меньшую цифру — не 300 тысяч человек. Первое. Второе: ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счет не поступало. И в обозримом будущем я что-то не вижу никакой необходимости. Что касается бестолковщины, о которой я рассказывал — [она] связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. И вот когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества", — заявил Путин.

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По словам президента, сейчас документация обновляется "на современной базе", поэтому призыв в армию должен улучшиться. Однако набор резервистов уже подходит к концу.

"Сейчас в войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизованных. Из 300 тысяч", — добавил Путин.

Мобилизация в России: основная информация

Президент РФ объявил о "частичной" мобилизации в России 21 сентября. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о планах призвать 300 тысяч резервистов. Однако СМИ сообщили, что реальная цифра в три или даже четыре раза больше.

Мобилизация в РФ проводилась хаотично: повестки присылали как умершим, так и многодетным отцам.

С конца сентября из России массово начали выезжать мужчины призывного возраста. До 4 октября, по информации источников Forbes, от 600-700 тысяч до почти миллиона граждан выехали из России.

По данным СБУ, мобилизованные появились на фронте в Украине уже в начале октября. В ГУР сообщили, что они прибывают без должного обучения и не обеспечены всем необходимым, включая военную форму.

В России признались в смерти первых пяти мобилизованных 13 октября. После этого последовала волна критики военного командования.

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