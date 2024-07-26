Советник ОП считает, что заключение соглашения сейчас лишь отсрочит еще большее насилие.

Заключение соглашения с РФ о прекращении войны с Украиной было бы равнозначно подписанию соглашения с дьяволом, считает советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. В интервью Associated Press он отметил, что договор лишь даст время для российского диктатора Владимира Путина, чтобы укрепить свою армию и начать новый, потенциально более жестокий этап войны.

"Если вы хотите подписать соглашение с дьяволом, который потом затянет вас в ад, что ж, вперед. Это и есть Россия", - отметил Подоляк, отвечая на вопрос о перспективах мирного соглашения для Украины.

В издании напомнили, что Владимир Зеленский впервые после полномасштабного вторжения 2022 года намекнул на готовность вести переговоры с РФ, когда предложил Москве прислать делегацию на следующий глобальный саммит мира, который могут провести в ноябре.

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В то же время Подоляк настаивает на том, что заключение соглашения сейчас лишь отсрочит еще большее насилие.

"Да, это может быть замораживание конфликта на некоторое время. Но это означает, что Российская Федерация будет работать над своими ошибками и обновлять собственную армию. Страна-агрессор пришла на территорию Украины не для того, чтобы подписывать мирное соглашение. Это нонсенс!", - подчеркнул советник ОП.

Также чиновник прокомментировал ожидания Украины от президентских выборов в США. По его словам, Зеленский уверен, что правительство Украины будет иметь хорошие отношения с обеими сторонами на выборах.

"Украина имеет прекрасные отношения ... как с Республиканской партией, так и с Демократической партией. Это не вопрос личных отношений, только на уровне кандидат-лидер. Это вопрос институциональных отношений между партиями Соединенных Штатов и партиями и институтами Украины", - объяснил Подоляк.

Советник добавил, что независимо от того, какая партия одержит победу на выборах в ноябре, Украина будет продолжать поддерживать прочные отношения с США.

"Независимо от того, кто будет главой Белого дома, я не вижу сценария, при котором можно было бы прекратить помощь Украине", - подчеркнул он.

Возможность переговоров с РФ - последние новости

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что без России и Китая мирных переговоров по войне в Украине не будет. Он считает, что Китай должен взять на себя больше ответственности за мирное обустройство мира на основе правил.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Китай рассказал, когда Украина будет к переговорам с Россией.

"Российская агрессия разрушила мир и затормозила развитие, а каждый новый день войны влечет за собой новые нарушения гуманности и дальнейшую эрозию справедливости, поэтому нужно завершить войну против Украины, восстановить мир и ускорить восстановление нашего государства", - отметил он.

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