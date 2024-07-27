По мнению эксперта, это было почти профессиональное убийство.

Подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко мог кто-то готовить и тренировать. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал криминальный психолог Юрий Ирхин.

По словам эксперта, психика человека в 18 лет является достаточно устойчивой и стабильной. Впрочем, поведение Зинченко "является технологичным".

"То есть, все его действия свидетельствуют о том, что он не просто готовился. Он тренировался, его кто-то готовил к этому. Самостоятельно к этому подготовиться в таком идеальном контексте почти невозможно", - сказал Ирхин.

Криминалист также отметил, если Зинченко отрабатывал свой план, то у него должна была быть сильная мотивация.

"Я не побоюсь сказать, что это почти профессионально. А тут уже возникают вопросы, может ли человек в 18-летнем работать так профессионально, выполнять такого рода действия? Здесь уже вопрос. У меня, например, есть подозрение, что им кто-то руководил, его кто-то готовил. Это не самостоятельное решение, мотив и намерение", - сказал Ирхин.

Убийство Ирины Фарион - детали

19 июля во Львове стреляли в языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля стало известно о задержании в Днепре 18-летнего юноши, который может быть причастен к убийству языковеда.

По данным следствия, парень находился во Львове 10 дней, в течение которых сменил три места жительства. Во время съема жилья и слежки за Фарион маскировался, переодевался. В день убийства, когда языковед ожидала такси, нападающий подошел к ней на расстояние не более 2-х метров. Однако сам момент убийства не попал на камеры наблюдения. Оружие, из которого, вероятно, стрелял задержанный до сих пор не нашли.

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Также правоохранители проверяют его причастность к неонацистскому движению, центр которого расположен в РФ, его связи на территории Украины и мотивы совершения этого преступления.

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