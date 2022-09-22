Сначала пришедшие из военкомата не поверили, что мужчина мертв, но потом извинились.

Россиянка Наталья Семенова, жительница Улан-Удэ (Бурятия), рассказала, что сегодня, 22 сентября, из военкомата пришли за ее умершим два года назад братом.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Сегодня из военкомата пришли за моим умершим 2 года назад братом. Хочу отметить, брат в армии не служил вообще никогда, ибо по состоянию здоровья не подходил!" - поделилась гражданка РФ.

Видео дня

По ее словам, сначала пришедшие из военкомата не поверили, что он мертв, но потом извинились.

"Как теперь верить этим листовкам, что не кто-то не подлежит мобилизации и что она "частичная"? Если за мертвыми приходят? С одной стороны смешно - у них все сведения устаревшие, с другой - Бурятия как всегда - впереди планеты всей - готовы к поставкам мяса!" - выразила возмущение Семенова.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт - до 300 тысяч человек.

Накануне в России значительно ужесточили наказание за сдачу в плен и дезертирство.

В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: