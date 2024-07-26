До своего похудения девушка весила около 115 килограммов.

Милли Слейтер из Англии считает, что именно последовательность помогла ей похудеть и подтянуть тело. Девушке удалось сбросить 48 килограммов, свой путь она показывает в соцсети TikTok, где ее уже называют вдохновительницей и просят советов, пишет New York Post.

Она рассказала, что устала от неудачных диет, поэтому в прошлом году пошла в спортзал и начала отслеживать потребление калорий, чтобы убедиться, что потребляет достаточное количество белка и придерживается его дефицита. Слейтер достигла своих целей благодаря сочетанию силовых упражнений с ходьбой под наклоном.

"Я начала ходить трусцой на беговой дорожке, а затем занялась тяжелой атлетикой, что сделало занятия в спортзале менее скучными. За последние полтора года мои тренировки сильно изменились, но я продолжала делать наклонную ходьбу, поскольку я никогда не была бегуном", - отметила она в интервью Newsweek.

Она поделилась тренировкой под наклоном, что на беговой дорожке означает "12-3-30". Этот принцип прост: установите наклон беговой дорожки на 12%, темп - 5 километров в час и ходите по 30 минут.

"Я бы сказала, что очень важно найти форму упражнений, которая вам нравится. Раньше я считала, что не умею бегать, поэтому не имею никаких шансов. Но просто больше ходить пешком и быть более активным - это все, что вам нужно", - заверила Слейтер.

Девушка выполняет тренировку "12-3-30" пять раз в неделю в соответствии с правительственными рекомендациями, которые советуют взрослым не менее 150 минут активности умеренной интенсивности или не менее 75 минут активности высокой интенсивности в неделю.

По словам Слейтер, тренировки под наклоном революционизировали ее тело и ум.

"Мне нравится, какой сильной я себя чувствую, и это придало мне гораздо больше уверенности в себе!", - подчеркнула она.

Девушка призывает других, кто только начинает или находится на середине пути к похудению, найти упражнения, которые им нравятся, и документировать свой прогресс с помощью фото, чтобы оставалась мотивация.

"Я никогда не думала, что смогу похудеть, особенно на столько. Поэтому мне регулярно приходится напоминать себе, как далеко я продвинулась, и напоминать себе, что я могу гордиться собой", - подчеркнула Слейтер.

Секреты похудения - последние новости

Ранее эксперты назвали 4 способа сбросить больше килограммов и получить максимум от ходьбы. По словам тренера, ходьба полезна для здоровья сердечно-сосудистой системы, ведь она улучшает кровообращение, снижает кровяное давление и предотвращает сердечные заболевания и инсульт.

Также УНИАН рассказывал о Лизе Иден, которой удалось похудеть на 80 килограммов. По словам женщины, она боялась ложиться спать, ведь думала, что умрет весной из-за своего веса.

"Я была на дне, как физически, так и морально. Я знала, что хочу и нуждаюсь в изменениях, но просто не знала как. Я везде ездила на машине и парковалась как можно ближе к магазинам, поскольку мои колени и бедра не выдерживали дальних прогулок. Мое дыхание было чрезвычайно тяжелым, а подъем по лестнице приводил к тому, что я задыхалась, пока добегала до вершины. Я ложилась спать каждую ночь, боясь, что не проснусь из-за затрудненного дыхания, и мне приходилось спать, подпираясь подушками, чтобы попытаться контролировать это", - отметила она.

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