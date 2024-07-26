На Красной площади поджег себя ученый-разработчик оборонпрома РФ

В прошлом году его обвинили в срыве государственного заказа, но комиссия не нашла нарушений.

На Красной площади в Москве пенсионер пытался поджечь себя. По данным ряда российских СМИ, это глава Научно-исследовательского института, который занимается военными разработками.

Как пишет Mash, днем 26 июля мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег. Полицейские повалили его на землю и потушили. Он получил лишь легкие ожоги, его допрашивают.

По данным канала, это руководитель Центрального научно-исследовательского института "Волна" 74-летний Владимир Арсеньев. НИИ, в котором он работает, разрабатывает и производит комплектующие для радиостанций сухопутных войск, авиации и ВМФ РФ.

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Что предшествовало

В прошлом году Арсеньева обвинили в умышленном срыве сроков поставки заказов для войны в Украине. По версии обвинения он украл документацию на разработки другого предприятия. Позже проверка нарушений не нашла, а Арсеньев подал иск о защите чести и достоинств.

В то же время Baza пишет, что Арсеньев написал заявление в Следственный комитет, в котором сообщил, что предприятие умышленно банкротят и не дают ему выполнить гособоронзаказ.

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