Но "отдельные должностные лица" командования бригады привлечены к ответственности.

Рабочая группа, проводившая проверку по решению Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сирского в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка, не выявила случаев издания преступных приказов.

Об этом говорится в сообщении Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины. Проверка проводилась по поручению Сырского для проверки фактов о которых писала защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка" в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно действий командира 59-й отдельной мотопехотной бригады Богдана Шевчука.

Военная служба правопорядка отмечает, что проведена работа с командирами подразделений, личным составом, осуществлена проверка принятых решений и боевых распоряжений командования бригады. Кроме того, исследованы вопросы организации выполнения боевых задач.

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"Рабочая группа, проводившая проверку, не выявила случаев издания преступных приказов. В то же время, установлены отдельные факты управленческих решений и факторы, которые могут негативно влиять на ход выполнения боевых задач воинской частью", - сказано в сообщении.

Отмечается, что руководством ВС Украины приняты "надлежащие решения и принят ряд мер", направленных на предупреждение подобных случаев. "Отдельные должностные лица командования бригады привлечены к ответственности", - сообщает Военная служба правопорядка ВСУ.

Конфликт в 59 бригаде - что предшествовало

Как сообщал УНИАН 14 июля, защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы было проведено служебное расследование относительно действий командира 59-й отдельной мотопехотной бригады Богдана Шевчука . Она отмечала, что более года как парамедик находилась в зоне ведения боевых действий бок о бок с 59 ОМПБр им.

По ее словам, после назначения из-за "родственных связей" высшего военного руководства Богдана Шевчука на должность командира 59 ОМПБр с апреля 2024 года возникли проблемы. "Пташка" отмечала, что имеют место "преступные приказы" командира, пренебрежение жизнью и здоровьем личного состава, что привело "к гибели большого количества военнослужащих, в том числе и с высоких руководящих должностей". Отмечала, что происходило устранение всех "несогласных" командиров. "Пташка" подчеркнула, что из-за бесчеловечного и непрофессионального отношения Шевчука, она была вынуждена прекратить сотрудничество с этой бригадой.

Ранее начальница медслужбы батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова сообщила о конфликте в 59 бригаде из-за ненадлежащего качества оказания помощи на уровне медроты. Она отметила, что ее обращение почти проигнорировали.

15 июля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на информацию в сети о больших потерях личного состава из-за новоназначенного командира 59 отдельной мотопехотной бригады нашей армии. Он принял решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка ВС Украины.

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