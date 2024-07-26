Два новых типа БПЛА изготавливаются из таких материалов, как пенопласт и фанера.

В последние недели Россия начала использовать специальные БПЛА, предназначенные для обнаружения и фотографирования систем ПВО Украины. Как сообщил представитель военной разведки Андрей Черняк агентству Reuters, два новых типа БПЛА, которые оккупационные войска использовали в пяти атаках за последние две-три недели, изготавливаются из таких материалов, как пенопласт и фанера.

Один из типов оснащен камерой и SIM-картой украинского мобильного оператора для отправки изображений российским военным.

"Они определяют, где расположены наши мобильные группы, где находятся пулеметы, которые могут их уничтожить. Они пытаются ... получить представление о том, где расположены все наши средства ПВО", - заявил Черняк. Видео дня

Это свидетельствует о том, что Россия стремится адаптировать свою тактику и испытать новые технологии, чтобы получить преимущество во время ежедневных ракетных и беспилотных ударов по украинским городам и инфраструктуре, отмечает издание.

По словам Черняка, новые российские беспилотники с камерами не несут взрывчатку, но очень похожи на обычные "Шахед" и летают группами.

Второй новый тип беспилотника не содержит взрывчатого вещества или содержит лишь небольшой заряд и используется как приманка, добавил он. Но поскольку с земли он практически не отличается от обычного ударного БПЛА, его все равно необходимо сбивать. Однако это потенциально может выдать местонахождение систем ПВО Украины.

Черняк говорит, что новые беспилотники, вероятно, будут стоить всего $10 тысяч за штуку, что делает их производство гораздо дешевле, чем ракеты ПВО, которыми дроны приходится сбивать. По его словам, беспилотники также могут летать на высоте 1 км, что делает их вне досягаемости пулеметов и автоматических винтовок.

Системы ПВО на войне в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Украина получит ЗРК Hawk от Испании. Ожидается, что до сентября наша страна будет иметь полностью готовую к эксплуатации установку, которая усилит потенциал противовоздушной обороны.

В июле Воздушные силы Вооруженных сил Украины показали, как украинское небо защищает американский "Ястреб". Это оружие предназначено для ликвидации различных ракет, однако нашим воинам удалось благодаря ему сбивать и дроны типа "Шахед".

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