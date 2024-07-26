По данным организации, Хилюка до сих пор удерживают во Владимирской области России.

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" получила новые свидетельства о судьбе украинского журналиста, корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка, который находится в плену России. Как отмечается в сообщении на сайте Reporters sans frontieres (RSF), согласно свидетельствам, полученным "Репортерами без границ", Хилюк до сих пор удерживается во Владимирской области России.

Мужчина, с которым организация смогла основательно пообщаться, и который провел год в той же камере, что и Хилюк, рассказал об их испытаниях.

"Вернувшись в Украину, я увидел его фото и могу сказать, что он выглядит совсем не так, как раньше", - сказал собеседник. Видео дня

Речь идет об Игоре, украинском военнопленном, освобожденном в мае 2024 года, который пережил год ада в российских тюрьмах вместе с человеком, которого теперь считает своим другом, - Хилюком.

"Двое мужчин почти год находились в одной камере №8 в исправительной колонии ИК-7 в Пакино, расположенной во Владимирской области, в нескольких сотнях километров восточнее Москвы. Журналиста до сих пор удерживают там", - отметили в организации.

В RSF добавили, что "лишенный пищи, подвергаясь избиениям, пропагандистским беседам и унижениям, Игорь рассказывает жуткую историю плена, в котором, в этой камере, находятся около пятнадцати украинцев, как гражданских, так и военных".

"Он вспоминает, как посреди зимы, при минус десяти градусах, его и его товарищей заставляли ходить по тюремному двору полностью голыми. Довольно часто во время проверок тюремные надзиратели или сотрудники службы безопасности (ФСБ) развлекаются, спуская собак на заключенных. Последних регулярно заставляют петь российский гимн или лишают пищи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что как и его сокамерники, журналист сильно похудел.

"По словам Игоря, сейчас он весит "не более 45 килограммов", - сообщили в организации.

В "Репортерах без границ" подчеркнули, что просили Россию предоставить доказательства, что Хилюк жив.

"Мы получили собственными усилиями новые доказательства жестокого обращения с журналистом Дмитрием Хилюком и его спутниками по несчастью. Россия не только продолжает врать о его судьбе, но и унизительно и бесчеловечно обращается с ним", - отметили в организации.

В то же время они отметили, что "в мире к некоторым заложникам, удерживаемых преступными или террористическими группировками, относятся с большим уважением и достоинством".

"Мы призываем российские власти освободить его, а украинские - удвоить усилия, чтобы вытащить его из этого ада", - подытожили в организации.

Россия удерживает журналиста УНИАН

Как сообщал УНИАН, среди гражданских украинцев, которые находятся в плену России, есть и корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. При этом Украина имеет неофициальные данные относительно места содержания похищенного Россией журналиста.

Его вместе с отцом российские оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии отца отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли в Россию.

В конце мая 2024 года один из освобожденных из плена сообщил, что Хилюк передает родителям привет и надеется на освобождение.

26 июня журналистка и подруга Хилюка Наталья Богута во время мероприятия в Парламентской ассамблее Совета Европы рассказала о пытках, которым Хилюк подвергается в плену России. На него, в частности напускают собак. По ее словам, Хилюку также ломают ребра и отказываются оказывать медицинскую помощь.

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