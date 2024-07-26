Энергосистема Украины прошла наиболее сложный период лета и в следующие несколько недель можно ожидать улучшения ситуации. Об этом на брифинге в организации "Украинский медиа центр" заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Это связано, прежде всего, с тем, что наконец спала абсолютно аномальная, рекордная, жара. И поэтому – уменьшилось потребление электроэнергии", – заявил председатель правления Национальной энергетической компании.
Еще одним фактором, по его словам, является выход из ремонта определенных объектов энергогенерирующей инфраструктуры. Они добавляют необходимые стране мощности и приводят к сокращению дефицита: "Поэтому вместо сложного режима 3-4 очереди – мы имеем 1-2, которые применяются в зависимости от времени", – говорит Кудрицкий.
По словам председателя правления НЭК, сейчас все энергокомпании интенсивно работают над подготовкой к отопительному сезону. Если говорить о магистральных сетях, то они готовы обеспечить потребление для каждого региона Украины.
Ситуация в энергетике – что стоит внимания
Ранее было установлено, что в ряде облэнерго нарушают правила отключения света. Специалисты обнаружили, что не всех потребителей, которых не относят к объектам категории критической инфраструктуры, привлекли к графикам почасовых отключений. Наибольшее количество таких нарушений имело место в Днепропетровской и Житомирской областях.
Также сообщалось, что в ряде населенных пунктов запретили выключать свет. Это, в частности, касается 20-километровой зоны у границы с РФ и Республикой Беларусь.