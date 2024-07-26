Одной из причин улучшения ситуации стал выход из ремонта определенных энергогенерирующих мощностей.

Энергосистема Украины прошла наиболее сложный период лета и в следующие несколько недель можно ожидать улучшения ситуации. Об этом на брифинге в организации "Украинский медиа центр" заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Это связано, прежде всего, с тем, что наконец спала абсолютно аномальная, рекордная, жара. И поэтому – уменьшилось потребление электроэнергии", – заявил председатель правления Национальной энергетической компании.

Еще одним фактором, по его словам, является выход из ремонта определенных объектов энергогенерирующей инфраструктуры. Они добавляют необходимые стране мощности и приводят к сокращению дефицита: "Поэтому вместо сложного режима 3-4 очереди – мы имеем 1-2, которые применяются в зависимости от времени", – говорит Кудрицкий.

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По словам председателя правления НЭК, сейчас все энергокомпании интенсивно работают над подготовкой к отопительному сезону. Если говорить о магистральных сетях, то они готовы обеспечить потребление для каждого региона Украины.

Ситуация в энергетике – что стоит внимания

Ранее было установлено, что в ряде облэнерго нарушают правила отключения света. Специалисты обнаружили, что не всех потребителей, которых не относят к объектам категории критической инфраструктуры, привлекли к графикам почасовых отключений. Наибольшее количество таких нарушений имело место в Днепропетровской и Житомирской областях.

Также сообщалось, что в ряде населенных пунктов запретили выключать свет. Это, в частности, касается 20-километровой зоны у границы с РФ и Республикой Беларусь.

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