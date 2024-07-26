Оккупанты наступают на город с запада через Железное и Северное.

Силы обороны Украины могут попасть в котел под Торецком Донецкой области.

Об этом заявил военный аналитик Bild Юлиан Рёпке. По его словам, к юго-западу от Торецка российские войска до сих пор не прорвали укрепления ВСУ, построенных до февраля 2022 года. Но сейчас оккупанты наступают на город с запада через Железное и Северное, а также с юга через поселок Нью-Йорк. В результате в украинских позициях образовался выступ.

"Там россияне пытаются создать своего рода котел. Это означает, что украинцы должны отступить, если им не удастся отбить жилые районы Нью-Йорка. Иначе они там полностью окружены, чего они не хотят. Поэтому, скорее всего, скоро они уйдут оттуда", - считает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

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Война в Украине - ситуация на фронте

В утренней оперативной сводке Генштаб ВСУ информировал, что за прошедшие сутки на линии фронта зафиксировано 149 боевых столкновений с противником.

На Торецком направлении враг сосредотачивал усилия недалеко от населенных пунктов Северное и Нью-Йорк, где, при поддержке авиации, совершил семь атак на позиции украинских войск.

Накануне командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Станислав Краснов рассказывал, что во время боев за город Торецк в Бахмутском районе Донетчины враг абсолютно не жалеет свою пехоту, раненым оккупантам не оказывают помощь, "им запрещают отступать, расстреливают тех, кто отступает". Сейчас противников полностью остановили, но ситуация очень тяжелая.

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