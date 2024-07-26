Силы обороны Украины могут попасть в котел под Торецком Донецкой области.
Об этом заявил военный аналитик Bild Юлиан Рёпке. По его словам, к юго-западу от Торецка российские войска до сих пор не прорвали укрепления ВСУ, построенных до февраля 2022 года. Но сейчас оккупанты наступают на город с запада через Железное и Северное, а также с юга через поселок Нью-Йорк. В результате в украинских позициях образовался выступ.
"Там россияне пытаются создать своего рода котел. Это означает, что украинцы должны отступить, если им не удастся отбить жилые районы Нью-Йорка. Иначе они там полностью окружены, чего они не хотят. Поэтому, скорее всего, скоро они уйдут оттуда", - считает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.
Война в Украине - ситуация на фронте
В утренней оперативной сводке Генштаб ВСУ информировал, что за прошедшие сутки на линии фронта зафиксировано 149 боевых столкновений с противником.
На Торецком направлении враг сосредотачивал усилия недалеко от населенных пунктов Северное и Нью-Йорк, где, при поддержке авиации, совершил семь атак на позиции украинских войск.
Накануне командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Станислав Краснов рассказывал, что во время боев за город Торецк в Бахмутском районе Донетчины враг абсолютно не жалеет свою пехоту, раненым оккупантам не оказывают помощь, "им запрещают отступать, расстреливают тех, кто отступает". Сейчас противников полностью остановили, но ситуация очень тяжелая.