Известно, что в этом году наблюдаются рекордно высокие температуры в пустыне.

В калифорнийском национальном парке "Долина Смерти" турист получил ожоги третьей степени после прогулки босиком по песчаным дюнам. Мужчину госпитализировали в больницу в соседнюю Неваду, пишет The Independent.

Из-за языкового барьера рейнджеры сообщили, что не смогли сразу определить, была ли обувь 42-летнего бельгийца повреждена или он потерял ее во время прогулки.

"Температура земли была бы намного выше, чем температура воздуха в тот день, которая составляла около 123 градусов по Фаренгейту (50,5 по Цельсию). Этим летом в Национальном парке "Долина Смерти" наблюдались рекордно высокие температуры в пустыне, которая находится на 194 фута (59 метров) ниже уровня моря вблизи линии Калифорния-Невада", - подчеркнули в издании. Видео дня

По словам журналистов, мужчину доставили в Университетский медицинский центр в Лас-Вегасе, где работает ожоговый центр. Там говорят, что летом многие пациенты из Невады и части Калифорнии обращаются в этот центр с контактными ожогами, которые похожи на те, что получил бельгиец.

"Раскаленные поверхности, такие как асфальт и бетон, также представляют опасность катастрофических ожогов в городских районах пустыни на юго-западе. Большинство пациентов ожогового центра в Лас-Вегасе приезжают из окружающих городских районов, где летом температура воздуха регулярно достигает трехзначных значений", - отметили в материале.

Кроме того, рейнджеры парка предостерегают летних путешественников вообще не ходить в долину после 10 утра и оставаться в пределах 10 минут от автомобиля с кондиционером. Также они рекомендуют пить много воды, есть соленые закуски и носить головной убор с солнцезащитным кремом.

Жара в мире - последние новости

Как писал УНИАН, климатологи зафиксировали самый жаркий день за всю историю, которым стало 21 июля.

"Глобальная средняя температура воздуха на поверхности в воскресенье достигла 17,09 градусов по Цельсию (62,76 градуса по Фаренгейту) - чуть выше предыдущего рекорда, установленного в июле прошлого года в 17,08 градусов по Цельсию (62,74 F). На прошлой неделе жара обожгла большие территории США, Европы и России", - отметили в Reuters.

После чего 22 июля снова стал самым жарким днем в истории. Последний раз рекорд был установлен четыре дня подряд в начале июля 2023 года.

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