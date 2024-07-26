Также в тайнике было обнаружено минеральную воду.

На дне Балтийского моря команда дайверов обнаружила тайник с шампанским и вином 19 века на затонувшем корабле, пишет The Independent.

Отмечается, что польская дайвинг-группа BaltiTech увидела на своем гидролокаторе то, что имело вид старой рыбацкой лодки. Ее обнаружили около 37 километров к югу от Аландских островов, которые расположены между Швецией и Финляндией.

"Сначала были сомнения, найдется ли кто-то, кто захочет спуститься на дно", - говорится в сообщении на сайте группы. Видео дня

Однако двое дайверов все же решили исследовать объект и погрузиться под воду. Когда они не вернулись через два часа, как было запланировано, остальные члены команды поняли, что "на дне есть что-то очень интересное".

Водолазы спустились и нашли парусник 19 века "в очень хорошем состоянии, загруженный шампанским, вином, минеральной водой и фарфором".

"Этого было так много, что нам было трудно судить о количестве. Я уже 40 лет занимаюсь дайвингом. Время от времени видишь одну или две бутылки. Но я никогда не видел ящиков с бутылками алкоголя и корзин с водой, как здесь", - отметил BBC News руководитель команды Томаш Стахура.

В команде рассказали, что увидели более 100 бутылок шампанского и корзины с минеральной водой в глиняных контейнерах. Эти глиняные бутылки позволили группе датировать груз между 1850 и 1867 годами. Также известно, что бутылки изготавливала немецкая компания Selters, это может помочь понять, кому принадлежал корабль.

"В те времена к минеральной воде относились почти как к лекарствам, и она попадала только на королевские столы. Ее ценность была настолько высокой, что перевозку сопровождала полиция. Мы наткнулись на около 100 запечатанных бутылок", - отметили дайверы.

В издании напомнили, что эта находка - не самое старое шампанское, которое было когда-либо найдено на затонувшем корабле в Балтийском море. В 2010 году инструктор по дайвингу Кристиан Экстром и его команда обнаружили около 30 бутылок шампанского на затонувшем корабле вблизи Аландских островов. Эти бутылки были изготовлены в 1780-х годах.

Экстром рассказал о волнении, которое охватило их, когда они достали бутылки.

"Мы подняли бутылки, чтобы установить, сколько лет кораблю. Мы не знали, что это будет шампанское. Мы думали, что это вино или что-то подобное", - сказал он тогда в интервью Associated Press.

Позже водолазы откупорили бутылку на своей лодке.

"На вкус оно было фантастическим. Это было очень сладкое шампанское, с табачным вкусом и дубом", - подчеркнул дайвер.

Другие археологические находки

Как писал УНИАН, на морском дне в водах возле Неаполя нашли мозаику с пола древнеримской виллы. Археологи говорят, что вилла ушла под воду в результате геологического явления под названием брадисейзм, когда земля поднимается, или, как в этом случае, опускается из-за давления под поверхностью.

"Предварительные исследования показывают, что пол в значительной степени сделан из кусков мрамора неправильной формы, которые были использованы повторно, - техника, которая была распространена в период с 3 по 5 век н.э.", - отметили в археологическом парке.

Также сообщалось, что археологи нашли погребальную урну римской эпохи, где было самое старое в мире вино. Ученые говорят, что вино имеет вид "красноватой жидкости". Оно было найдено в гробнице, которой примерно 2 000 лет в городке в Севилье во время строительства дома.

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