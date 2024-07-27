По словам эксперта, из-за такой ошибки двигатель машины может подорваться.

Автомобильный эксперт Скотти Килмер предупредил водителей об использовании "двойных прокладок" при замене моторного масла. В своем видео на Youtube он рассказал, как избежать двойной прокладки, пишет The Sun.

"Сегодня я покажу вам, почему вы никогда не должны делать этого при замене моторного масла. Это называется двойная прокладка, осознайте, что прокладка на вашем масляном фильтре просто сидит там. Иногда, когда вы снимаете его с двигателя, прокладка прилипает к нему. Поэтому, когда вы ставите новый фильтр, у него есть своя собственная прокладка. У вас будет прокладка на прокладке, и она будет хлюпать, и как только она получит давление, она заберет все масло из вашего двигателя", - предостерег автомеханик.

Килмер рассказал историю о знакомом продюсере, с которым он работал на телеканале CBS, который случайно поставил двойную прокладку на свой джип.

Видео дня

"Он выпил пару банок пива, пока выполнял работу. Он поставил двойную прокладку, а когда утром поехал на работу, то взорвал свой двигатель. Поэтому перед тем, как поставить новый масляный фильтр, возьмите фонарик. Наведите [фонарик] на двигатель, где он прикручивается, и убедитесь, что там не застряла прокладка. Если вы вытащите свой старый масляный фильтр, и он выглядит вот так [фильтр] без прокладки, знайте, что прокладка где-то застряла", - отметил эксперт.

Другие советы Скотти Килмера

Ранее Скотти Килмер рассказал об одном подержанном автомобиле, который может прослужить много лет. Речь идет о Toyota RAV4 2015 года выпуска. По его словам, он никогда не видел, чтобы эта машина ломалась.

Также популярный механик поделился надежным подержанным авто, которое является очень экономным в использовании. Он рассказал о Honda Jazz второго поколения. Скотти отметил, что эту машину можно купить по цене от 2 до 4,5 тысячи долларов.

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