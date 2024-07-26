Супруги ждут первого ребенка в их семье.

Недавно известный украинский ведущий Владимир Остапчук и его жена - журналистка и бизнесвумен Екатерина Полтавская - сообщили, что скоро станут родителями. Беременная девушка решила также рассказать подписчикам в Instagram, как сказала новость о пополнении своему мужу.

24-летняя Екатерина отмечала, что ей удалось забеременеть с первого раза. Однако она до последнего не верила, что так может быть, поэтому сразу поделилась своей неуверенностью с Владимиром.

"Я была уверена, что с первого раза получиться не может, поэтому этот тест я делала в первый день задержки просто для того, чтобы потом, когда получится, у меня сохранились все тесты, чтобы рассказать о нашем пути. У меня очень нестабильный цикл и задержка - привычная история, а потому ни на какие мысли о беременности меня это не натолкнуло. Просто тест ради теста. Я сделала его, подождала, потом смотрю, а на нем такая маленькая вторая полоска. Я не поверила, подумала, что он бракованный, поэтому просто вышла из туалета и показала его Вове, но он тоже сказал, что не может быть так быстро", - написала Полтавская и показала тест на беременность.

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Для того, чтобы точно избавиться от всех сомнений, девушка решила повторно сдать все анализы. А когда ехала в авто с Остапчуком, то ей прислали окончательные результаты и подтвердили, что они скоро станут родителями.

"Я в авто открыла файл, в котором было написано, что ХГ - 36, очень маленький срок, около трех недель. Поэтому тесты и были такими бледными, но я все равно решила проверить и позвонила гинекологу. Она сказала, что я беременна. Я разрыдалась, Вова съехал с дороги, остановил авто, вышел ко мне и минут пять мы просто обнимались. Ничего не снимала, я вообще не думала об этом", - вспомнила трогательный момент Екатерина.

К слову, пара вместе два года. Для Екатерины будущий ребенок будет первенцем. А у ее мужа это будет третий ребенок, ведь у него есть дочь Эмилия и сын Эван от первого брака с Еленой Войченко. Сейчас дети вместе с мамой живут в Канаде.

Напомним, недавно жена Остапчука рассекретила срок беременности и показала фото в новом статусе.

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