Пресс-служба украинского правительства пока не сообщала о телефонном разговоре между главами правительств.

Премьер Словакии Фицо провел телефонный разговор с Денисом Шмыгалем относительно остановки транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба".

В своем Facebook 26 июля он написал, что поделился со Шмыгалем "техническим решением" по возобновлению транзита нефти российского "Лукойла" по украинской территории.

"Я предложил нашему украинскому партнеру техническое решение, в котором должны были бы принять участие несколько стран, в том числе Словакия. Восстановление транзита части российской нефти является чрезвычайно важным для нефтеперерабатывающего завода Slovnaft, поскольку альтернативные источники нефти являются более дорогими и могут быть даже технологически непригодными", - заявил он.

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Премьер Словакии анонсировал в ближайшие часы и дни состоятся интенсивные переговоры по этому вопросу.

Пресс-служба украинского правительства пока не сообщала о телефонном разговоре между руководителями правительств.

Прекращение транзита российской нефти через "Дружбу"

Венгрия и Словакия получили исключения из общеевропейского запрета на импорт российской нефти после полномасштабного вторжения России в Украину. Но Киев недавно распорядился прекратить транзит нефтепродуктов компании "Лукойл" через нефтепровод "Дружба".

Власти Словакии резко раскритиковали Украину за прекращение транзита российской нефти. По словам министра обороны страны Роберта Калиняка, Киев "очень рискует" из-за своего решения. Он также назвал действия Украины "безответственными".

Попытки Венгрии и Словакии привлечь ЕС к своему последнему спору с Украиной были безрезультатными. Европейская комиссия не поддержала их просьбу призвать Киев отменить недавние санкции против российской нефтяной компании "Лукойл".

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