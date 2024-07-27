Небытов утверждает, что парень был участником "определенных групп", где ему давали рекомендации относительно того, как маскироваться

Заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов заявил, что 18-летний парень, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион, любит Украину и считает, что поступил правильно.

Он рассказал в эфире "Радио Свобода", что лично общался с подозреваемым, и назвал его "абсолютно проукраинским". Согласно его словам, юноша любит и уважает Украину, а свой поступок он считает правильным.

"Ему кажется, что он действовал правильно. Он считает, что не надо разделять украинское общество. У него были свои мотивы - не знаю, скажет он об этом журналистам или не скажет", - добавил Небытов.

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Заместитель утверждает, что парень был участником "определенных групп", где ему давали рекомендации относительно того, как маскироваться, как быть незаметным в городе и как сделать так, чтобы его не уличили в совершении преступления.

Убийство Фарион - подробности

25 июля стало известно о задержании в Днепре 18-летнего юноши, который может быть причастен к убийству языковеда Ирины Фарион, которую убили 19 июля во Львове.

26 июля задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Зинченко арестовали на 60 суток без альтернативы внесения залога.

Вячеслав Зинченко не признает своей вины в преступлении, которое ему инкриминируют. Об этом подозреваемый заявил после судебного заседания по избранию меры пресечения.

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