Имя и его произведения использовали без согласия.

Американский композитор Филипп Гласс обвинил в пиратстве Севастопольский театр оперы и балета в оккупированном Крыму.

Ранее театр анонсировал "мировую премьеру" балета "Грозовой перевал" по мотивам одноименного романа Эмили Бронте. На афише указано, что будет использована музыка Филиппа Гласса. Композитор написал в микроблоге X, что не разрешал использовать свою музыку и имя.

"Использование моей музыки и использование моего имени без моего согласия является нарушением Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, которую подписала Российская Федерация. Это акт пиратства. Я хорошо осознаю, что нынешние обстоятельства в оккупированном Крыму оставляют меня бессильным отстаивать свое право согласно международному праву запретить этот акт пиратства. Но я выражу свой решительный протест против этого", - добавил он. Видео дня

Чем известен Филипп Гласс

Композитор родился 31 января 1937 года в Балтиморе. Он происходит из семьи еврейских иммигрантов из Литвы.

Он написал музыку к таким известным фильмам как "Шоу Трумэна", "Кундун", "Часы", "Кэндимен" и "Иллюзионист". Также Гласс является автором музыки к церемониям Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анжелесе и Олимпийских игр 2004 года, которые проходили в Афинах.

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